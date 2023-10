I nuovi fumetti del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” in uscita a ottobre 2023

“STORIE DEL TEMPO PERSO – Come una mano che tenta di afferrare il tempo che sfugge, così alcune storie possono catturare quei frammenti di esistenza che formano la vita di un personaggio in cui è facile riconoscersi. Ed è proprio quel tempo considerato perduto a diventare importante per più ragioni: costruire una diversa sensibilità, riscoprire il proprio mondo interiore, ritrovare quella personalità che possa cambiare il futuro, recuperando quegli aspetti del sé che erano rimasti trascurati. A volte c’è chi pensa che qualcuno stia sprecando il suo tempo, ma alla fine per quella persona non è mai davvero tempo perso. Con un tema come questo, la sfida ai nostri autori è stata alta e abbiamo lasciato, come consuetudine, la libertà di interpretare questo concetto con il proprio stile. Ne sono scaturite storie diversissime, che rivelano le peculiari sensibilità degli autori scelti: il tempo speso ad avere timore del proprio passato, la necessità di concedersi una pausa dal lavoro o di perdersi in un sogno ad occhi aperti per un attimo di felicità, il tempo tolto a qualcuno con la forza o la dedizione nel raccogliere le testimonianze della vita di altri, il tempo da dedicarsi per superare un trauma o l’incertezza su l’aver scelto un giusto percorso di studi. Ecco dunque otto storie tutte speciali, realizzate da autori per lo più esordienti, dai modi di raccontare ancora inediti, e da autori di esperienza che hanno trovato un nuovo spazio per sviluppare il proprio stile. Per questa quinta stagione della rinnovata collana Schizzo Presenta, abbiamo ancora una volta scelto un colore simbolico a fare da sfondo e riunire tutte queste storie. Dopo il nero delle “Storie dal pianeta terra”, il rosso delle “Storie dal profondo del cuore”, il bianco delle “Storie fuori dai giochi” e il blu per “Storie senza tempo”, il colore designato per questa edizione è il GIALLO, per esaltare l’energia vibrante che queste storie trasmettono, profonde e curiose “Storie del tempo perso”. Nell’era dei graphic novel e dei web comics, percorriamo una strada diversa proponendovi fumetti brevi stampati su carta. Il nostro obiettivo resta sempre quello di far conoscere nuovi autori e consentire a chi lo è già di sperimentare qualcosa di diverso, come è nella tradizione più che trentennale del Cfapaz. Luana D’Alfonso, Valeria Corradi, Miryam Di Capo, Valeria Peri, Stefano Tedeschi, Alessandro Fusari e “Willow” Alessandro Soldi sono gli autori delle storie che ora avete tra le mani e che siamo felici di potervi far conoscere.“ Roberta Sacchi “Sakka” – Curatrice Schizzo

LE N O V I T A’ del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”

Titolo: “Il libro nuovo. Come la donna e la tigre risalirono l’ignoto”

Autore: Roberta “Sakka” Sacchi

Collana: Alter Schizzo

Caratteristiche: Cartonato, 68 pagine in b/n e copertina a colori

Formato: 21,7 X 30,3cm

Prezzo: 25,00€

Disponibilità: Immediata

Descrizione

“Il libro nuovo” è un viaggio dichiarato attraverso alcuni archetipi dell’umanità. Inconscio e visioni trovano un senso narrativo, utilizzando interpretazioni originali dei tarocchi. Se le antiche carte, mano mano che escono, hanno come ruolo quello di prefigurare destini ricorrenti, qui invece sono rigiocati tutti insieme per raccontare una storia fatta di storie. La Dama è un sensuale alter ego dell’autrice ed incarna più aspetti: la curiosità, la libertà, il timore, il coraggio… E la Tigre non è solo un compagno di viaggio, ma la vita stessa, che la Dama accetta di cavalcare. Questo volume è una riedizione che propone otto tavole in più rispetto alla precedente e una postfazione.

Titolo: “L’appuntamento”

Autore: Luana D’Alfonso

Collana: Schizzo Presenta – Quinta stagione “Storie del tempo perso”

Caratteristiche: Spillato, 16 pagine b/n e copertina a colori

Formato: 17 X 24 cm

Prezzo: 4,00€

Disponibilità: Immediata

Descrizione

Durante una seduta di psicoterapia, Elle sceglie di affrontare un trauma vissuto tre anni prima, quando aveva subito abusi sessuali. Così torna a comunicare con la parte di se stessa bloccata in quel momento, abbandonata lì, tra il dolore e il senso di colpa, per troppo tempo. Una storia di riscatto da una violenza subita. Un grande esordio per una nuova autrice del fumetto italiano.

Titolo: “Carillon”

Autore: Willow

Collana: Schizzo Presenta – Quinta stagione “Storie del tempo perso”

Caratteristiche: Spillato, 16 pagine b/n e copertina a colori

Formato: 17 X 24 cm

Prezzo: 4,00€

Disponibilità: Immediata

Descrizione

I mesi scorrono l’uno la copia dell’altro per il giovane Sage. Sembra che tutto vada bene. Eppure sta cominciando a sentirsi esasperato da questa monotonia. Tutto cambia quando riceve un messaggio inaspettato… Una storia davvero commovente di recupero dei valori famigliari. Un bell’esordio per un autore giovanissimo e promettente.

Titolo: “Dov’eri finita? Anna”

Autore: Miryam Di Capo

Collana: Schizzo Presenta – Quinta stagione “Storie del tempo perso”

Caratteristiche: Spillato, 16 pagine b/n e copertina a colori

Formato: 17 X 24 cm

Prezzo: 4,00€

Disponibilità: Immediata

Descrizione

Anna è in piena crisi con l’università: è davvero questa la strada giusta per lei? Un incontro fortuito in biblioteca, un appuntamento e tanti pensieri per la testa. Una storia sulle incertezze per il futuro e sulla ricerca di sé. Questa storia è collegata all’albo “Dov’eri finita? Mei” in uscita contemporanea a questo. L’autrice si affaccia per la prima volta ne panorama nazionale con una doppia uscita.

Titolo: “Dov’eri finita? Mei”

Autore: Miryam Di Capo

Collana: Schizzo Presenta – Quinta stagione “Storie del tempo perso”

Caratteristiche: Spillato, 16 pagine b/n e copertina a colori

Formato: 17 X 24 cm

Prezzo: 4,00€

Disponibilità: Immediata

Descrizione

Mei è una ragazza tosta, ma l’ansia per il futuro la sta opprimendo. L’unico con cui si confida è il suo diario. Finché un giorno incontra qualcuno che sembra far breccia nella sua corazza. Perché ci vuole coraggio per diventare protagonisti della propria storia. Questa storia è collegata all’albo “Dov’eri finita? Anna” in uscita contemporanea a questo. L’autrice si affaccia per la prima volta ne panorama nazionale con una doppia uscita.

Titolo: “Qui, i gabbiani volano lento”

Autore: Stefano Tedeschi

Collana: Schizzo Presenta – Quinta stagione “Storie del tempo perso”

Caratteristiche: Spillato, 16 pagine b/n e copertina a colori

Formato: 17 X 24 cm

Prezzo: 4,00€

Disponibilità: Immediata

Descrizione

Ci muoviamo perennemente guidati dai desideri e dalle ambizioni in questo flusso interminabile di vite. C’è chi guarda al cielo cercando risposte, chi prega per queste, chi non ne cerca affatto, e chi, delle vite, ne offusca qualsiasi desiderio e come tempesta ci trascina lontani. Puglisi sorrise alla tempesta. Seconda uscita per Stefano Tedeschi, che conferma il talento di un autore già candidato al Premio Cecchetto dal TCBF nel 2022.

Titolo: “I Got You Babe”

Autore: Valeria Corradi

Collana: Schizzo Presenta – Quinta stagione “Storie del tempo perso”

Caratteristiche: Spillato, 16 pagine b/n e copertina a colori

Formato: 17 X 24 cm

Prezzo: 4,00€

Disponibilità: Immediata

Descrizione

Un uomo disilluso dal proprio lavoro. Una sconosciuta con sogni e speranze chiusi in un portagioie. La vita di un sicario inizia solo dopo aver premuto il grilletto, il resto è attesa. Valeria Corradi torna a pubblicare con una notevole storia senza parole, m molto intensa.

Titolo: “Respira”

Autore: Valeria Peri

Collana: Schizzo Presenta – Quinta stagione “Storie del tempo perso”

Caratteristiche: Spillato, 16 pagine b/n e copertina a colori

Formato: 17 X 24 cm

Prezzo: 4,00€

Disponibilità: Immediata

Descrizione

Inizia una nuova giornata per Charlie, una gatta d’appartamento, ed oggi ha particolarmente voglia d’attenzioni. Il suo padrone però non ha tempo da perdere con lei e questa cosa a Charlie non sta bene per niente… Chi ha uno o più gatti non potrà non riconoscersi in questa storia breve, che conferma la bravura di una giovane autrice che si sta affermando anche nel mondo dei webcomics.

Titolo: “Si è fatto tardi”

Autore: Alessandro Fusari

Collana: Schizzo Presenta – Quinta stagione “Storie del tempo perso”

Caratteristiche: Spillato, 16 pagine b/n e copertina a colori

Formato: 17 X 24 cm

Prezzo: 4,00€

Disponibilità: Immediata

Descrizione

In un dialogo fra vecchi amici, la storia evoca il comune desiderio di trovare un senso di connessione con il nostro passato, il nostro presente e la natura che ci circonda, seguendo il filo sottile di un legame che attraversa i secoli e le generazioni. Anche un messaggio in bottiglia può diventare l’occasione per la semplice, ma illuminante, scoperta di questo collegamento! Fusari conferma le sue qualità di narratore della quotidianità sociale, già affrontata anche in altri suoi lavori.