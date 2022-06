I nostri incontri col male: folklore e vampiri in salsa Hellboy

Basato sui personaggi di Mike Mignola, I nostri incontri col male propone una serie di avventure vampiresche che rispecchiano lo stile del creatore di Hellboy, anche se per questo lavoro l’autore si è affidato alla scrittura e ai disegni di Warwick Johnson-Cadwell, che risulta di fatto essere l’autore unico del volume edito da Panini Comics.

In un mondo fantastico, collocato temporalmente un centinaio di anni fa, si articolano tre avventure con protagonisti il professor J.T. Meinhardt e il suo assistente Mr. Knox, aiutati dall’adrenalinica collega Ms. Mary Van Sloan. Tre storie, più una introduttiva e un epilogo – che ne preannuncia di nuove -, nelle quali i nostri eroi seguono le tracce di una serie di aggressioni vampiriche. In I nostri incontri col male infatti, gli antagonisti sono tutti succhiasangue. Ma non si tratta di immortali qualunque: a suscitare l’interesse di Meinhardt e soci sono illustri esponenti della razza vampira, come il Duca Kurtz del primo episodio.

La trama, che sfrutta un’ambientazione horror pervasa da elementi tragicomici, è ben ritmata e presenta una serie di trovate narrative stuzzicanti. Johnson-Cadwel sa infatti raccontare con ironia e con una notevole dose di fantasia. La soluzione escogitata per imprigionare un vampiro, o il modo in cui viene causato uno stato di non morte, o sospensione della vita, sono ottimi esempi del suo lavoro.

Nella prima storia, intitolata Il perduto Duca Kurtz, vengono presentati in medias res i personaggi, già sulle tracce del peggior vampiro di tutti i tempi, nascosto sui Carpazi.

In Acquascura, nome del fiume che dà il titolo al secondo episodio e ne stabilisce l’ambientazione, viene narrato uno scontro all’ultimo sangue fra due potentissimi vampiri, con un finale ironico-splatter.

In Siegfried invece, terzo e ultimo capitolo, alla minaccia dei vampiri si unisce un licantropo, a ricomporre la classica e folkloristica antitesi fra le due razze.

Così come la narrazione, anche i dialoghi sono brillanti e caratterizzano bene i personaggi. Il gergo è adattato all’epoca storica e per questo non stonano alcuni cliché.

È più problematico invece il lettering, che risulta troppo piccolo e quindi difficilmente leggibile, nonostante sia inserito in balloon abbastanza ampi che avrebbero permesso una dimensione di uno o due punti superiore. La situazione peggiora nel terzo capitolo, dove l’utilizzo di un font corsivo complica le cose e rende davvero forzata la comprensione delle didascalie con i pensieri di un personaggio, per altro piuttosto numerose e fitte.

I disegni, inseriti in una griglia regolare a tre strisce, sono stilizzati e tendenti al cartoonesco. La ricchezza di dettagli invita a soffermarsi sulle ambientazioni, in particolare negli interni, dove Johnson-Cadwell inserisce decine di soprammobili, quadri, mobili e simboli.

La stessa attenzione al dettaglio si nota nelle espressioni dei personaggi, nella visualizzazione dell’abbigliamento e in una colorazione che risulta varia e minuziosa, capace di impreziosire il disegno sia nei momenti d’azione sia in quelli più descrittivi. Due esempi sono una sequenza nel bosco, dove varie tonalità di verdi e marroni restituiscono il clima della scena, e la presentazione di un villaggio, con varie tinte di giallo, rosso e marrone.

Al netto del problema lettering, purtroppo non marginale, il fumetto è ottimamente interpretato da Johnson-Cadwell sia nella scrittura, per quanto possibile originale e mai monotona, sia nei disegni, sempre curati e coinvolgenti. A impreziosire I nostri incontri col male resta anche l’influenza di Mike Mignola (autore fra l’altro della copertina), evidente nel connubio fra horror e humor già visto e apprezzato in Hellboy.



Abbiamo parlato di:

I nostri incontri col male

Mike Mignola, Dave Stewart, Warwick Johnson-Cadwel

Panini Comics, 2022

88 pagine, cartonato, a colori – 14,00€

ISBN: 9788828712442