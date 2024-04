Haikyu!! The Dumpster Battle dal 30 maggio al cinema

Crunchyroll, la casa degli anime di tutto il mondo, ha annunciato al CinemaCon di aver acquisito i diritti per le sale cinematografiche internazionali di HAIKYU!! The Dumpster Battle, basato sull’amata serie sulla pallavolo HAIKYU!! Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment sono pronti a distribuire il film nelle sale italiane a partire dal 30 maggio 2024. Il film sarà disponibile sia in giapponese con sottotitoli in inglese che doppiato in italiano.

Le date di uscita a livello globale sono:

* 30 maggio: Australia, Nuova Zelanda, Danimarca, Italia, Paesi Bassi, Argentina, Brasile, America Centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù.

* 31 maggio: Canada, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Polonia, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti.

* 7 giugno: Turchia

* 12 giugno: Belgio, Francia, Lussemburgo, Svizzera (francofona)

* 25 giugno: Austria, Germania, Svizzera (di lingua tedesca)

* 27 giugno: Svizzera tedesca

Al 29 marzo, il film ha incassato oltre 8,5 miliardi di yen ($57 milioni di dollari) dalla sua uscita nelle sale giapponesi il 16 Febbraio, diventando così il film con il maggior incasso, fino ad ora, del 2024 al botteghino giapponese.