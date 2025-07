Groundwork: alla base di Neon Genesis Evangelion

Groundwork of Evangelion è un’opera significativa, pubblicata in Giappone dallo studio di animazione khara con la supervisione di Hideaki Anno e portata in Italia da Panini Comics. I tre artbook relativi alla serie anime di Neon Genesis Evangelion sono acquistabili sia singolarmente che in un’unica soluzione all’interno di un robusto cofanetto, abbellito da due delle tre illustrazioni di copertina firmate da Tadashi Hiramatsu.

Ogni volume gode della prefazione di Anno, il creatore del cartone animato, che spiega ciò che il pubblico di volta in volta si appresta a visualizzare. Il primo tomo, di 218 pagine e venduto a 30 €, raccoglie i frame in bianco e nero che vanno dalla sigla d’apertura all’ottavo episodio e presenta soprattutto le espressioni facciali dei protagonisti. Il secondo, di 252 pagine (sempre a 30 €), annovera i fotogrammi e le timeline delle puntate da 9 a 19, per le quali sono stati selezionati disegni dei personaggi e degli Eva in movimento, immortalati azione per azione. Il terzo libro, di 316 pagine per 35 €, è un mix tra i primi due e va a coprire gli episodi rimanenti, da 20 a 26.

Oltre ai frame, alcuni dei quali riprodotti sia nella forma “primitiva” che in quella ritoccata, sono offerti agli appassionati alcuni layout, degli ingrandimenti dei particolari e un numero considerevole di illustrazioni: ci sono quelle proposte negli anni a corredo di articoli per riviste, di set di carte collezionabili e di confezioni di modellini, e quelle riprodotte in poster, copertine per CD e LD (laser disc) e in pubblicazioni quali Dragon Magazine e Animage.

Di queste raffigurazioni si possono osservare la versione definitiva a colori e quella precedente con alcuni segni di pastello a riempire un bianco e nero nitido ed efficace. Proprio queste ultime immagini sono le più affascinanti, soprattutto se realizzate da Takeshi Honda e Masayuki: già rifinite ma non ancora colorate, mostrano un’artigianalità raffinata che, paradossalmente, si perde un po’ nella fase successiva.

Groundwork of Evangelion, quindi, è una proposta completa, un oggetto prezioso per i collezionisti e utile per gli studiosi di animazione e gli aspiranti animatori.



Abbiamo parlato di:

Groundwork of Evangelion – cofanetto

Hideaki Anno, Tadashi Hiramatsu, Takeshi Honda, Masayuki et al.

Traduzione di Giuseppe Buttiglione

Panini Comics, 2022

786 pagine, brossurato, bianco e nero e colori – 95,00 €

ISBN: 9788828767008