Green Valley: Saldapress pubblica la serie di Landis e Camuncoli

Comunicato Stampa

Landis, Camuncoli e Skybound: arriva GREEN VALLEY. Venerdì 10 è uscita la nuova serie dell’etichetta di Robert Kirkman all’interno di Image Comics

Max Landis è uno degli autori più interessanti e innovativi degli ultimi anni. Giuseppe Camuncoli uno dei disegnatori più talentuosi e apprezzati del panorama nazionale e internazionale. Skybound – l’etichetta di Robert Kirkman all’interno di Image Comics – una delle realtà più coraggiose e sorprendenti del fumetto (e non solo) statunitense.

Il risultato dei tre nomi appena citati si chiama GREEN VALLEY, serie scritta da Landis, disegnata da Camuncoli, prodotta da Skybound, e in uscita venerdì 10 novembre nel nostro paese grazie a saldaPress.

GREEN VALLEY racconta la storia dei Cavalieri di Kelodia, della loro disperata lotta per salvare il loro Regno e della fatica con cui dovranno rialzarsi dopo essere caduti. È una storia in nove parti – nove albi quindicinali da 1.99 euro l’uno, tranne l’ultimo da 2.99 euro, lungo il doppio – in cui il coraggio, la debolezza, il rimpianto e l’impossibilità di accettare la morte trovano nell’ambientazione fantasy-medievale il luogo perfetto per catturare il lettore. Ma non è tutto, perché Landis ha innestato nella storia principale una svolta destinata a spiazzare ed elettrizzare i lettori: i draghi non sono davvero draghi e i maghi non sono semplici maghi.

C’è un altro aspetto che rende GREEN VALLEY un unicum. SaldaPress, infatti, ha deciso di pubblicare la serie in tre diverse modalità: spillato quindicinale e due diversi pack, che permetteranno ai lettori di acquistare tutti gli albi in un colpo solo. Una sorta di binge reading, insomma.

In primo pack, cioè il REGULAR PACK, include tutte e nove gli albi della serie (euro 18.90); il PREMIUM PACK (euro 23.90), invece, include anche la variant white cover del numero 1 e dieci fortunati potranno trovare la white cover già sketchata da Giuseppe Camuncoli.

GREEN VALLEY è destinato a riservare molte sorprese, grazie alla storia, ai disegni e all’unicità delle diverse edizioni.

Appuntamento in fumetteria e nello shop del sito saldapress.com da venerdì 10 novembre.