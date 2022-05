Gli appuntamenti di Eris Edizioni al Salone del Libro di Torino 2022

COMUNICATO STAMPA

Anche quest’anno Eris Edizioni torna al Salone del Libro di Torino, dove sara presente con varie novita’, tra saggi, fumetti e libri, e ospiti allo stand M82 del Padiglione 2.

Eris portera’ come novità in fiera NO SIGNIFICA NO. Creare una cultura del consenso per combattere la cultura dello stupro a cura di Benedetta Lo Zito, rape survivor e fondatrice del progetto Suns – end rape culture. Il saggio breve è il diciassettesimo titolo della collana BookBlock, nato dalla necessità e dall’urgenza di costruire una cultura fondata sul consenso, la comunicazione e il rispetto reciproco. Una cultura in cui “no” significa “no”, un silenzio significa “no”, e solamente “sì” significa “sì”. Qui un’anteprima.

In anteprima nazionale verra’ presentata la raccolta di racconti Costellazioni Familiari di Ana Llurba, che per Eris ha già pubblicato il romanzo La porta del cielo. Sara’ la prima volta in Italia per l’autrice argentina da El Paso, Texas, dove ora vive e lavora, dividendosi tra USA e Berlino. Qui un’anteprima.

Un’altra novità in anteprima per il Salone 2022 sarà Fine lavoro mai. Sulla (in)sostenibilità cognitiva del lavoro nell’epoca digitale di Ivan Carozzi. Il diciottesimo titolo della collana BookBlock, descrive in che modo il lavoro sia diventato onnipresente nelle nostre vite, fino ad arrivare a contaminarne ogni aspetto. Quello di Carozzi non è un testo teorico, al centro ci sono esperienze personali ed episodi di vita da cui traspare l’urgenza di mettere al centro del dibattito le reali condizioni lavorative delle persone impiegate in questi ambiti, che sono sempre di più. Ecco l’anteprima.

Presenti in fiera

Eris è lieta di tornare a portare alcune sue autrici al Salone 2022. Come letto sopra, sarà presente allo stand Ana Lurba. Da Berlino tornerà anche Darkam, autrice del fumetto Dietro agli Occhi, l’ultima uscita di Progetto Stigma, che sarà felice di dedicare copie ai lettori.

Questi gli orari:

Ana Llurba:

Giovedì 19 maggio dalle 15.00.

Venerdì 20 maggio 15.30/17.30

Darkam:

Venerdì 20 maggio 15.30/17.30

Domenica 22 maggio 11.30/12.30 e 14.30/16.30

Eventi in fiera

Eventi in città