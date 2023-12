Glenn Fabry in Italia

Comunicato stampa

Il fumettista britannico Glenn Fabry, noto per i suoi lavori dettagliati e realistici, sarà in Italia con un mini-tour organizzato da ALF – Associazione Librerie del Fumetto – nell’ambito del contest Alf COMICS and GAMES 2023.

L’artista che, dal 1985, collabora con alcuni dei più grandi scrittori del mondo della letteratura disegnata come Pat Mills (Slaine), Neil Gaiman (Sandman) e Garth Ennis (Preacher, The Boys, Hellblazer) incontrerà i suoi fans in tre imperdibili appuntamenti in giro per l’Italia presso tre librerie/fumetterie.

Venerdì 15 dicembre, ore 17.00: sala “Locus Mirabilis” di Fumettosmania, via Bari n.16-18-20, Foggia, Puglia.

Sabato 16 Dicembre, ore 16.00: Fumetteria 42, Viale della Repubblica n.123, Tolentino (MC), Marche.

Domenica 17 Dicembre, ore 16.00: Antani Comics, via Armellini n.6, Terni, Umbria.

Nel corso degli incontri Glenn Fabry sarà a disposizione del pubblico, parlando del suo lavoro e con la possibilità di autografi, firmacopie di libri e stampe, domande e risposte, commission su richiesta/prenotazione (per info su costi e “regole di ingaggio” contattare le fumetterie che ospiteranno l’evento).