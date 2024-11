Giuseppe Camuncoli a Milan Games Week & Cartoomics 2023

A Milan Games Week & Cartoomics 2023 abbiamo intervistato Giuseppe Camuncoli, classe 1975, disegnatore emiliano che esordisce nel 1997 con il fumetto Bonerest realizzato insieme a Matteo Casali, autore con cui ha firmato altri progetti in futuro.

Nel 2000 approda sul mercato americano lavorando per DC Comics a serie quali Swamp Thing e Hellblaser, disegnando successivamente anche progetti Marvel: in particolare ha illustrato per diversi anni la serie di Amazing Spider-Man sotto la gestione dello sceneggiatore Dan Slott.

Altre due sue celebri opere sono Batman:Europa e la serie Undiscovered Country per Image Comics: della prima presentava in fiera l’ultima edizione pubblicata da Panini Comics, mentre per la seconda firmava copie dei volumi allo stand di Saldapress.

Camuncoli ci ha parlato della sua carriera a tutto tondo, partendo proprio dai suoi primi passi nel mondo del fumetto, della collaborazione con Casali e dell’approdo in USA.

Ha poi spiegato l’emozione di disegnare vere e proprie icone del fumetto statunitense come Batman e Spider-Man e di come sia stata l’esperienza di lavorare su un progetto come Undiscovered Country.

Di seguito trovate la nostra video-intervista completa.

La foto dell’immagine in evidenza è di Anna Colella, che si ringrazia anche per la collaborazione alle riprese.