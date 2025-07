Garth Ennis – Preacher: sinossi degli albi italiani

Sinossi degli albi italiani

Texas o morte (Preacher #1/7 – 1995)

Dove il reverendo Jesse Custer rischia di saltare in aria durante la messa della domenica e di morire carbonizzato insieme ai fedeli, rivede Tulip O’Hare, la sua vecchia fiamma, fa conoscenza con il vampiro Cassidy e viene posseduto da una misteriosa entità di nome Genesis. Ricercato dalle forze dell’ordine locali e dall’fbi, si allontana dal Texas e dopo varie traversie scopre di essere coinvolto in una complicata questione ultraterrena: Genesis è nata dall’unione proibita di un angelo con una diavolessa, e ha provocato la fuga del Signore dal Paradiso. Jesse si assume allora il gravoso compito di ritrovare Dio e parte con Tulip e Cassidy alla volta di New York. Lungo il viaggio incontra strani personaggi tra cui lo sceriffo Root, il figlio Facciadiculo e lo spietato Santo degli Assassini, sicario ultraterreno inviato dagli angeli Adephi alla caccia di Genesis. L’arrivo nella metropoli non sarà tra i più tranquilli: Jesse dovrà vedersela con un reporter non troppo affidabile, anzi, con un killer spietato.

Fino alla fine del mondo (Preacher #8/17 – 1995/1996)

Jesse Custer è costretto a fare i conti con i traumi del passato, incarnati dalla nonna Marie L’Angelle, discendente di una folle famiglia di puritani francesi. La vecchia, già responsabile dell’uccisione dei genitori del Predicatore, fa rapire Jesse e Tulip dai suoi scagnozzi, Jody e T.C., che li conducono al suo cospetto presso la maledetta tenuta di Angelville. Pur di spezzare la ferrea volontà del nipote, ordina a Jody di ammazzare Tulip davanti agli occhi di Jesse. Ma non ha fatto i conti con l’Onnipotente che, in fuga dai cieli, riporta Tulip in vita, né con Custer stesso che, dopo una nottata angosciosa, ma catartica, brucia la casa d’infanzia insieme ai dolorosi fantasmi del passato.

L’azione si sposta a New York, dove si riforma il terzetto composta da Jesse, Tulip e Cassidy. Per vendicare Greta, la fidanzata tossicodipendente di Cassidy morta di overdose, il trio deve vedersela con il ricco e perverso Gesù DeSade, ed entra in contatto con la misteriosa organizzazione del Graal. Herr Starr, un membro deviato della setta, coadiuvato dagli aiutanti Featherstone e Hoover, rapisce Jesse con l’intento di trasformarlo nel nuovo Messia. Soltanto dopo averlo trasportato nella base segreta francese di Masada, si accorge di aver commesso un grosso errore: il prigioniero infatti non è il predicatore, ma Cassidy il vampiro, che si è fatto catturare per salvare l’amico.

Orgoglio d’America (Preacher #18/26 – 1996/1997)

Jesse incontra il reduce Billy Baker, detto Cosmo. Attraverso le parole dell’ex-soldato, Custer rivive i dolori e le contraddizioni della guerra del Vietnam, così come l’aveva vissuta il padre John, camerata di Cosmo. Poi, senza dire niente a Tulip per non metterla in pericolo, si dirige a Masada, nel sud della Francia, per liberare Cassidy, prigioniero della setta del Graal. Nella base segreta non lo attende soltanto Herr Starr, ma anche il leader supremo dell’organizzazione, l’Alto Padre D’Aronique. Anche D’Aronique, come Starr, è interessato a mettere le mani su Jesse. La sua è però una questione privata: D’Aronique è un lontano nipote di Marie L’Angelle e vuole vendicarsi su Custer, reo di averla brutalmente uccisa. A Masada ci sono altri due “ospiti” celesti: il padre di Genesis, l’arcangelo dei Seraphi, scacciato dai cieli, che Starr ha imprigionato e costretto sotto tortura a rivelare i segreti del Paradiso, e un ragazzotto ritardato, discendente della schiatta di Gesù Cristo e frutto di incroci tra consanguinei. Ovviamente non può mancare il Santo degli Assassini, giunto fino là per castigare Jesse, ma che lo risparmierà in virtù di un accordo: il predicatore dovrà attingere al sapere di Genesis per scoprire il mistero che avvolge la morte della sua famiglia. Anche stavolta Jesse riesce ad allontanarsi incolume trascinando via l’amico Cassidy, mentre la base di Masada si autodistrugge per mano di Starr.

Dopo la fuga, Cassidy racconta a Custer la storia del suo passato, di come nel 1916 si è trasformato in vampiro mentre combatteva con il fratello per l’indipendenza dell’Irlanda, del successivo viaggio da Dublino a New York e della sua dolorosa condizione di immortale che gli impedisce di stabilire amicizie e legami con chicchessia.

Incontri e addii (Preacher #27/33 – 1997/1998)

Eliminato D’Aronique durante l’esplosione della base di Masada, Starr si autoproclama Alto Padre del Graal ed è deciso a ritrovare Custer per farne il nuovo Messia in vista della prossima Apocalisse. Intanto, Tulip rivede la vecchia amica Amy e respinge i maldestri tentativi di Cassidy di farle la corte alle spalle di Jesse. Il terzetto parte per New Orleans, dove il vampiro ha un amico in grado di comunicare con Genesis attraverso il voodoo. Lungo la strada si imbattono in Facciadiculo che, dopo la morte del padre sceriffo, è partito in cerca di Jesse per vendicarlo. Il predicatore riesce a farlo ragionare e, intenerito dal ragazzo, lo porta con sé a New Orleans. In città un produttore discografico lo sente cantare per caso in un locale, resta conquistato dall’impatto della sua voce disarticolata e decide di scritturarlo. Ma nuovi, grossi guai attendono il trio. A New Orleans, infatti, parecchia gente ha buoni motivi per dare del filo da torcere a Cassidy: da Xavier, il suo vecchio amico nonché santone voodoo a cui il vampiro aveva in passato sedotto la donna, a Dee, ex-fidanzata dall’occhio sfregiato, fino alla decadente setta degli Enfants du Sang che vorrebbe svelato il segreto dell’immortalità. Nello showdown finale presso il cimitero della città, Cassidy ci rimette provvisoriamente la testa, Xavier perde la fidanzata, ferita a morte da un proiettile vagante, mentre Jesse scopre ancora una volta che dietro a tutto quanto, persino alla genesi del Santo degli Assassini, c’è un solo responsabile: Dio. E vuole trovarLo, alla svelta.

Guerra sotto il sole (Preacher #34/37 – 1998)

Mentre Facciadiculo fa carriera come rockstar, il trio si trova nel deserto della Monument Valley. Jesse si procura del peyote per tentare di rientrare in contatto con Genesis e farsi rivelare dove si trova il Signore. Intanto, Herr Starr, nell’ennesimo tentativo di braccare il Predicatore, ha progettato una folle strategia. Il piano ha come scenario la Monument Valley e coinvolge, oltre all’Ordine del Graal, le truppe d’assalto dell’esercito americano, comandate dal colonnello Holden, e persino un inviato del presidente degli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di utilizzare come diversivo il Santo degli Assassini nel momento in cui cercherà di avvicinare Jesse e, mentre il pistolero è intento a fare una carneficina dei soldati dell’esercito, rapire Custer. Ovviamente, non tutto va come previsto. Mentre il pazzo Herr Starr lancia una testata nucleare contro il Santo degli Assassini, Jesse, Tulip e Cassidy riescono a scampare al massacro e a fuggire dalla Monument Valley, dirottando l’aereo dell’inviato del presidente. Ma durante il volo, il portello del velivolo resta aperto e Custer, nonostante i tentativi del vampiro di trarlo in salvo, viene risucchiato nel vuoto…

Mangiatori di uomini (Preacher #38/40 – 1998)

L’esplosione nucleare nella Monument Valley sconvolge i destini dei protagonisti: Tulip, disperata per la presunta morte di Jesse, ripiomba nella dipendenza da alcol e psicofarmaci, mentre Cassidy incoraggia la sua debolezza col fine subdolo di sedurla; Custer si ritrova a vagare senza un occhio per il deserto e viene soccorso da Johnny Lee Wombat, un astronauta mancato che vive da eremita; Herr Starr, infine, si salva per miracolo da una tribù di cannibali del deserto, in cambio però di una gamba. Il tedesco ripercorre il suo passato, dall’ingresso nell’organizzazione segreta al complotto interno al Graal stesso, mirato a soppiantare il discendente deforme di Cristo con Custer. Intanto, Jesse si mette in viaggio, animato dal desiderio di ricongiungersi con Tulip, ma quando la rivede è ormai troppo tardi: lei e Cassidy si stanno baciando…

Salvation (Preacher #41/50 – 1998/1999)

Jesse approda nella cittadina texana di Salvation, soggiogata da Odin Quincannon, un industriale privo di scrupoli, detto il Macellaio. Insignito della stella di sceriffo e aiutato dalla vice Cindy Daggett, il predicatore si impegna a difendere gli abitanti dai soprusi del vecchio. Per riportare la serenità in paese dovrà vedersela non solo con lo spietato imprenditore, ma anche con il perverso avvocato Oatlash, con la setta del Ku Klux Klan, con una spia nazista e persino con il suo passato, sempre pronto a travolgerlo. La barista mutilata a un braccio di Salvation è infatti sua madre Christina, scampata agli alligatori della palude in cui Jody l’aveva gettata e che torna poco per volta a ricordare…

Conclusa la missione in paese, Jesse si autoinduce uno stato allucinatorio per mezzo del peyote e anche lui ricorda: scopre che l’artefice della sua mutilazione all’occhio è il Signore stesso e decide di tornare a darGli la caccia. Intanto, incontra di nuovo Cosmo. L’ex-soldato gli racconta di come suo padre John Custer gli abbia salvato la vita in Vietnam, guadagnandosi la medaglia d’onore che Jesse depositerà davanti al monumento delle vittime di guerra.

Inferno sulla Terra (Preacher #51/58 – 1999/2000)

Tulip si libera di Cassidy che, per tenerla a sé, l’ha spinta a condurre una vita da tossica, e riesce a raggiungere l’amica Amy a New York. Qui si ricongiunge finalmente con l’amato Jesse, che credeva defunto. In un flashback sul passato di Tulip si narra dell’educazione mascolina impartitale dal padre, morto in un incidente quando lei aveva tredici anni, e dell’amicizia con Amy nata ai tempi del college. Tramite la barbona Sally, Jesse scopre la vera natura di Cassidy, ovvero quella di un predatore tossicomane che distrugge e letteralmente vampirizza amanti e amici. Intanto, all’interno del Graal ha luogo uno scontro tra Herr Starr e il feroce Eisenstein, l’uomo che tempo prima l’aveva introdotto nell’organizzazione, mentre la rockstar Facciadiculo vede crollare la propria fama. Jesse incontra nuovamente Cassidy e, per evitare di far fuori colui che riteneva l’amico seduta stante, rimanda i chiarimenti a un altro luogo: il forte di Alamo.

Alamo (Preacher #59/66 – 2000)

Herr Starr rinuncia al disegno di strumentalizzare Custer come nuovo Messia: ora il suo unico obiettivo è ammazzarlo, vendicandosi dei danni subiti. La missione di Jesse, invece, è sempre più chiara: eliminare il Signore, causa di tutti i mali dell’umanità, compresa la creazione di Genesis. Stipula dunque un patto con l’unico che ha il potere di compiere tale gesto: il Santo degli Assassini. Jesse decide deliberatamente di farsi ammazzare da Starr, per mettere fuori gioco l’entità che lo possiede e spingere Dio a tornare in cielo e a diventare preda del Santo. Ma prima di mettere in atto il suo piano, intende scontrarsi con Cassidy, perché il vampiro comprenda tutto il male che ha commesso. Ancora una volta, Jesse decide di non coinvolgere Tulip nel suo piano. Ma non ha fatto i conti con la tenacia della ragazza, che trova il modo di raggiungerlo ad Alamo e di far fuori Starr, né con Cassidy. Il vampiro, infatti, ha stretto un accordo con il Signore, offrendo la propria immortalità come pegno per risparmiare la vita di Custer. Jesse e Tulip coronano finalmente il loro sogno d’amore, Cassidy torna a essere umano e il Santo degli Assassini ammazza il vero cattivo, cioè il Signore, e regna al suo posto sul trono celeste.

Speciale: Il Santo degli Assassini

Un feroce cacciatore di taglie trova l’amore e decide di ravvedersi e dedicarsi alla famiglia. Ma un giorno, dopo aver affrontato la bufera in cerca di medicine per la moglie e la figlia gravemente malate, capita nella cittadina texana di Ratwater, dove Gumbo MacCready e la sua banda lo costringono allo scontro. A causa loro, resta bloccato nella bufera e, quando torna a casa con le cure, è ormai troppo tardi. Il suo unico desiderio è quello di vendicarsi di MacCready, a costo di spargere sangue innocente. Ucciso dal suo stesso avversario, imbocca la via della dannazione, ma neanche gli Inferi tollerano l’odio totale e incondizionato che lo anima. Sarà l’Angelo della Morte, inviato dal Signore, ad allontanarlo dall’Inferno e a trasformarlo nel Santo Patrono dei Massacri e degli Assassini.

Speciale: Quei bravi ragazzi

La storia di Tu-sai-chi

Ovvero come il figlio dello sceriffo Hugo Root, a causa del rapporto conflittuale con il padre e delle cattive amicizie, si spara alla testa come Kurt Cobain e si trasforma in Faccia di Culo.

Quei bravi ragazzi

Un’avventura di Jodie e T.C. ambientata nel cuore della bayou. I due factotum di Madame Langelle si divertono a proteggere la procace modella-avvocatessa Tommi e l’amico detective da Saddam Hopper e dal suo manipolo di terroristi. Ennis si serve dei due scagnozzi per dare vita a una sgangherata e sarcastica parodia del genere action.

Speciale: Whiskey e cavalli

Sangue & Whiskey

Cassidy approda a New Orleans e per la prima volta si imbatte in un suo simile. Eccarius vive come se fosse uscito dal Dracula di Stoker. Al vampiro irlandese, però, non vanno a genio né i modi decadenti del collega, che non beve Guinness e dorme in una scomodissima bara, né la setta dei suoi amichetti maudit che si fregia del nome di Les Enfants du sang.

Alto in sella

Un’avventura di Jesse, Tulip e l’amica Amy quando avevano vent’anni. Il terzetto si scontra con il signor Langtry, un macellaio che ruba cavalli per venderne la carne allo chef parigino Monsieur Vichy. Jesse, che sogna di diventare un vero cowboy, si batte per impedirne il massacro.