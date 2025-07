Garth Ennis – Preacher: intro, citazioni e bibliografia

“… Preacher, un racconto fuoriuscito dall’Irlanda, trascinato nel Texas con un’erezione sanguigna, incartato nel filo spinato e negli aculei di una rosa…”

Preacher è una serie a fumetti autoconclusiva uscita per la prima volta in America dal 1995 al 2000 per la Vertigo, una collana della dc Comics creata nel 1993 e rivolta a un target di lettori con gusti più adulti e meno mainstream dei classici supereroi. Nata con il rifacimento di Swamp Thing a opera di Alan Moore, tra i fumetti di punta della Vertigo si ricordano il già citato Hellblazer di Jamie Delano e Sandman di Neil Gaiman, fino al recente Y – L’ultimo uomo di Brian K. Vaughan.

Come avete già avuto modo di scoprire con il capitolo incentrato sulle gesta di John Constantine, il marchio della collana è quello di offrire storie anticonvenzionali e anche provocatorie, con maggiori dosi di sesso e violenza e una certa originalità nella narrazione.

La versione originale di Preacher consta di un totale di 75 uscite mensili, 66 (non a caso!) albi regolari, cinque speciali autoconclusivi più lo speciale in quattro uscite de Il Santo degli Assassini. In Italia la serie è stata pubblicata dalla Magic Press in nove raccolte e tre speciali ed è attualmente in fase di ristampa per l’edicola tramite Planeta De Agostini.

Soggetto

Il predicatore Jesse Custer, pastore della chiesa di Annville, Texas, viene posseduto da una misteriosa entità, Genesis, che gli conferisce il potere divino del Verbo e provoca la fuga di Dio dal trono celeste. Jesse, in compagnia dell’ex-fidanzata Tulip O’Hare e del vampiro irlandese Cassidy, attraversa l’America in cerca del Signore per ricondurLo alle sue responsabilità. Lungo il cammino, non saranno in pochi a dargli filo da torcere: da un pistolero soprannaturale chiamato Santo degli Assassini, alla diabolica nonna materna e ai suoi due scagnozzi, fino alla setta del Graal, che vuole eleggerlo a Nuovo Messia in vista dell’Apocalisse.

Citazioni

Lo stile caustico e sanguigno di Ennis non necessita di troppe spiegazioni astratte. Il modo migliore per rendere giustizia dello spirito di Preacher resta senza dubbio quello di riportare testualmente alcuni dialoghi e battute dei personaggi.

Jesse: “Per essere eccentrico, in questo paese, ti basta possedere un album dei Chili Peppers”.

Cassidy: “La curiosità non solo ucciderà il gatto, ma gli staccherà la testa e ne scoperà i resti fino al sorgere dell’alba”.

Sceriffo Root: “Immagino tu abbia delle armi in quei cinturoni, ragazzo”.

Santo degli Assassini: “Sì, ma tu non mi sembri l’uomo che me le toglierà”.

Tulip: “Ma Genesis fa pensare di più alla creazione… alla nascita, o al primo libro della Bibbia…”

Cassidy: “O a un pessimo gruppo del cazzo”.

Si Coltrane: “… quindi potete immaginare come mi sentivo quando ho visto questo cazzone che veniva colpito in faccia da un Hell’s Angel gigante”.

Cassidy: “Aveva detto qualcosa sul papa, così gli ho pisciato sulla moto. Divento sempre cattolico con l’eroina”.

Jesse: “Ci sono dieci milioni di storie nella città nuda… e non tutte hanno una morale”.

Tulip: “Eri un piccolo bastardo presuntuoso, Jesse. Dovevo averti”.

Tulip: “E cosa farai allora quando terrai l’Onnipotente per le palle?”

Jesse: “Strizzerò”.

Jesse: “Quando avrò finito con te, ragazzo, desidererai che tuo padre avesse schizzato fuori”.

Herr Starr a Cassidy: “Ciò che invece non ha ancora sentito [su Cristo, N.d.A.] è che non morì nemmeno in senso fisico. Liquidate le autorità locali, i suoi seguaci lo drogarono in una specie di coma quand’era ancora sulla croce. Tre giorni dopo, svanito l’effetto dei soporiferi, ‘risorse dai morti’. Prese una moglie di nome Maria, ebbe diversi bambini e morì investito da un carro di frattaglie all’età di quarantotto anni”.

Cassidy: “Ma dove diavolo l’ha letto? Su ‘Cronaca Vera?”

Herr Starr: “Questa è la leggenda del Graal”.

Herr Starr a Cassidy: “Voglio che lei sia il nuovo Messia”.

Cassidy: “Grande cazzo!… Cioè, beati gli umili”.

Jesse a Tulip: “Ti amerò fino alla fine del mondo”.

Cassidy: “Mio fratello era sparito, una specie di mostro della palude m’aveva staccato mezzo collo a morsi, avevo respirato tutto il giorno sott’acqua senza schiattare, e per qualche ragione il sole mi dava fuoco. Era il 1916, ricorda. Non c’era ancora quel cazzo di Ammazzavampiri in videocassetta. Non avevo la più pallida idea di cosa m’era successo”.

Jesse: “[parlando di Cassidy, N.d.A.] Mi ha raccontato la sua vita, che è come se Brendan Behan avesse scopato con Bram Stoker e avessero lasciato il pupo a farsi di crack tutto il tempo…”

