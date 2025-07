Garth Ennis: la guerra è una cosa mortalmente seria (seconda parte)

La guerra è l’Inferno, ma è anche parte della vita

È possibile evitare la guerra? Eliminarla? In fin dei conti è l’interrogativo cardine di ogni fumetto.

È possibile ri-pensare il mondo in modo radicalmente diverso dal reale e renderlo credibile? Oppure, volendo dirlo in un altro modo: perché i supereroi non risolvono tutti i mali del mondo? Perché non eliminano fame, povertà, guerre, malattie e altro?

Alan Moore ne parlò in Swamp Thing, e in fin dei conti la sua risposta è sempre quella che viene data: i personaggi dei fumetti, anche se potrebbero, non cambiano il mondo per lasciare all’umanità la sua responsabilità. Ma in realtà la risposta è più semplice. Nulla di quello che viene raffigurato sulle pagine di un fumetto può, nel momento stesso in cui si legge, incidere sulla realtà che avviluppa il lettore. Quindi, nessun atto che elimini la guerra sulla carta avrà lo stesso effetto nel mondo reale.

L’autore, di conseguenza, e con lui chiunque voglia muoversi in un contesto credibile, non può ipotizzare una realtà radicalmente diversa da quella in cui vive il suo lettore. Non è quindi possibile eliminarla.

Anche nelle storie ideate da Ennis è un dato di fatto. Orribile, non voluto, subìto, sofferto, ma ineliminabile. Quale ne è la causa?

Forse la storia in cui Ennis riflette più a fondo sul problema è Condors, uno degli otto one-shot delle War Stories.

Quattro personaggi si ritrovano in una buca, scavata da una bomba, nel corso della Battaglia del fiume Ebro, una delle più sanguinose della guerra civile spagnola. Uno spagnolo, un tedesco, un irlandese e un inglese. La storia si basa interamente sui dialoghi e sui racconti dei quattro personaggi, che passo passo rivelano al lettore come siano arrivati in quel posto.

E dai dialoghi vediamo lampi del pensiero di Ennis: la guerra come figlia delle ideologie impazzite, che si credono più importanti degli uomini; la meschinità di chi approfitta della conflitti bellici per vendicarsi dei torti subiti; la rabbia e il disprezzo delle vittime di queste lotte verso chi gioca alla guerra convinto di risolvere i mali del mondo con questi mezzi; il terrore e la disumanità della guerra moderna, simboleggiati dal bombardamento di Guernica.

Colleghiamo tutto questo con quello che dicevamo riguardo Winterthor: la guerra è figlia dell’avidità e della brama di potere; esisterà sempre qualcuno disposto a uccidere qualcun altro, o a chiudere un occhio sui crimini commessi dal nemico, se da questo ne ricaverà un vantaggio. Gli americani sarebbero stati disposti a dimenticare i crimini nazisti, in cambio delle meraviglie belliche offerte. E in 303 la guerra in Afghanistan è solo parte di un piano più ampio, mirato a impadronirsi in modo occulto delle ricchezze naturali di alcune nazioni, etichettate come terroriste.

Ennis pare essere radicalmente pessimista nella sua visione del mondo. L’unica possibilità del singolo è quella di opporsi al sistema, ponendosi al di fuori di esso. Sotto un certo punto di vista, il russo di 303 è l’eroe positivo, colui che è ancora capace di indignarsi e fare qualcosa, anche se in realtà stiamo parlando di un terrorista, che reagisce alle malvagità del sistema, uccidendo (non è detto, ma suggerito tra le righe) il Presidente Bush. Ma è tutto qui? È davvero questa l’unica strada possibile? Certo, c’è anche la strada di Clyde, che si suicida, sottraendo agli altri il controllo sulla sua vita, ma poi? Non vi è più nessuno che voglia lottare per un cambiamento, con continuità, al di là di gesti velleitari e che si esauriscono nella protesta del singolo?

È ancora possibile fare la cosa giusta?

Parrebbe di no. O meglio, è possibile fare la cosa giusta, e sopravvivere? Perché è facile sparare in faccia a Bush, o mandare a farsi fottere un generale (conclusione di Screaming Eagles), o togliersi la vita, o essere (fondamentalmente) dei malati di mente come la Rifle Brigade, assolutamente impermeabili a cosa accade loro attorno. È facilissimo.

Ma come si fa a costruire qualcosa partendo da queste basi, nel caso che poi la guerra si vinca? Cosa può sopravvivere alla guerra? E la risposta è chiara, precisa, inequivocabile. L’amore.

Forse l’esempio più chiaro lo troviamo in Archangels, uno degli one-shot di War Stories, dove l’aviatore britannico impegnato in una missione quasi suicida, è sostenuto dal pensiero della sua donna rimasta a casa. Ha un motivo per tornare indietro, per non cedere alla stanchezza. Sì, perché la guerra debilita, stanca, estenua.

Il sergente di Screaming Eagles lo ripete come un mantra: “Sono stanco”. Il massacro dei suoi uomini, nei giorni seguenti allo sbarco in Normandia, l’ha svuotato di energie, e ora resta solo una grande, immensa, stanchezza. William Clyde, alla fine di tutto, è stremato dalla sua lotta, fisica e mentale con il Soldato Fantasma, novello avatar della guerra. L’amore, i rapporti tra persone…

Se la guerra è la disumanizzazione, allora l’unico modo per combatterla davvero non è scendere sul suo stesso piano, come fanno il Soldato Fantasma o il cecchino di 303. No. L’unico modo, quello vero, quello autentico, è rimanere umani. Amare. Stabilire dei legami di Affetto, di Amicizia, di Solidarietà. Questo aiuta a combattere la Guerra.

Onore, Ideologia, Patriottismo e Senso del Dovere sono invece solo altri modi con cui la Guerra alimenta se stessa, e in ultima analisi sono solo parole che coprono gli interessi economico-politici dietro ogni conflitto.

L’unico modo per sfuggire dal gioco perverso che la guerra offre all’uomo è spostarsi su altri binari, riempire la propria esistenza di altri valori. Altrimenti si resta schiacciati, si gioca secondo le regole altrui, e la risposta è sempre tragica.

Rassegnazione disincantata (Karl Kaufman, alias Phantom Eagle in War is Hell – The First Flight of the Phantom Eagle); auto-immolazione, per espiare la colpa di essere sopravvissuti (l’equipaggio della nave, in War Story – Nightingale); suicidio (Clyde, in Unknown Soldier); terrorismo velleitario (il soldato russo, in 303); edonismo spicciolo, per godere dei frutti effimeri dell’occhio del ciclone (il sergente e i suoi tre uomini, in War Story – Screaming Eagles); una lucida follia (la Rifle Brigade nelle due miniserie); o, peggio di tutti, l’accettazione delle regole del gioco, tramutandosi in mastini di guerra, anzi, in devoti adoratori della guerra, come i tre soldati britannici nella fulminante storia breve in Weird War Tales (Nosh and Barry and Eddie and Joe, Weird War Tales Special).

Alla fine solo Hans von Hammer, il pilota tedesco eroe della prima guerra mondiale e richiamato nella seconda, riesce a sfuggire alla seduzione della guerra, dicendo “Basta” e vedendo il nemico non più come un qualcuno da abbattere, ma come un altro uomo (Enemy Ace – War in Heaven).

In conclusione: la Storia e le storie

Ebbene, eccoci alla fine. Il corpus narrativo delle storie di guerra scritte da Ennis si è rivelato significativo e ricco di spunti. Lo sceneggiatore di Holywood ha ridato vigore al genere del fumetto bellico, scrivendo trame molto interessanti e suscitando anche qualche imitatore (ad esempio alcune nuove storie del sgt. Rock e la nuova serie di Unknown Soldier per la Vertigo/DC Comics, e alcune nuove storie di Capitan America ambientate nel corso della seconda guerra mondiale per la Marvel).

Ha recuperato la tradizione del fumetto bellico di scuola inglese, riletto però sulla base di un anti-autoritarismo radicale. Si è confrontato con la realtà militarizzata contemporanea, come la Guerra in Afghanistan, anche se la sua risposta sul come reagire di fronte alle ingiustizie corre il rischio di essere individualista e velleitaria.

Non commettiamo però un errore capitale per chi voglia leggere un corpus narrativo, ossia confondere/identificare l’autore con i suoi personaggi. Non è corretto. Se è vero che ogni storia è autobiografica, perché rivela qualcosa dell’autore, è altresì vero che nessuna opera lo è, perché nessuna narrazione, nemmeno quelle che si pongono come mera cronaca diaristica, può riprodurre in toto l’esperienza che narra. L’autore è bravo quando crea dei personaggi e li lascia liberi di vivere le loro vite fino al termine della vicenda, in modo coerente con le premesse. L’autore è Creatore (come ci dice J.R.R. Tolkien nel suo saggio On Fairy-Stories ), ma un Creatore che deve lasciare liberi i personaggi di vivere. Allora, come si diceva prima, Ennis si mostra pessimista, perché pare concedere la vittoria a tutto l’insieme di complotti che sembrerebbero modellare gli uomini a loro piacimento. Anche se, al termine del volo, c’è sempre una donna verso cui far ritorno (Archangels).

Un ultimo punto, prima di calare il sipario, e che è doveroso riconoscere a Ennis: i suoi fumetti di guerra sono anche ottimi esempi di fumetti storici. L’autore ci mostra la Storia nel suo dispiegarsi, e ci rende chiaro come essa sia fatta da tante piccole storie, le nostre, quelle di ognuno di noi. La Storia siamo noi, cantava De Gregori, ed è vero. Le storie di guerra sono le storie di uomini e donne che si sono ritrovati a vivere la loro parte sul palco che la Storia ha preparato per loro. E ogni singola storia ha lo stesso immenso valore. Quella del Generale, e quella del soldato semplice. La nostra e quella del nostro avversario (Enemy Ace o Johann’s Tiger – una delle War Stories –, entrambe narrate da un punto di vista dello sconfitto). Ecco quindi il senso ultimo delle storie di guerra di Ennis: essere una Polemomachia del tempo moderno, ridando dignità al singolo e recuperando il ricordo delle tragedie passate, perché là dove la memoria si disperde, il demone della guerra è sempre in agguato.

Bibliografia ragionata

Dopo l’analisi contenutistica, ecco un box con i dati tecnici delle storie di guerra di Garth Ennis esaminate per questo saggio, ordinate secondo cronologia. Sono state considerate solo le storie pubblicate in origine nel mercato americano, partendo quindi da The Unknown Soldier del 1997.

Per l’edizione italiana è stata considerata la versione più recente.