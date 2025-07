Garth Ennis: Darkness (1 di 4) – Il lato oscuro della libertà

Se si dovesse dare uno sguardo d’insieme all’intera opera di Garth Ennis, alla ricerca di un aggettivo o di una frase che possano descriverla, capiterebbe, presto o tardi, di tirare in ballo “il lato oscuro”.

Lo hanno fatto in molti, con più o meno aderenza filologica al termine, sia redattori italiani, in editoriali e articoli sugli albi firmati dall’irlandese, sia redattori americani, o inglesi; tutti, in un modo o nell’altro, ci hanno detto che Ennis guarda al e parla del “lato oscuro”.

Lo ha detto anche, forse meglio di altri, lo scrittore statunitense Joe R. Lansdale, parlando della scrittura di Ennis inserita nel contesto dell’arte sequenziale: “È la nostra opportunità di guardare al lato oscuro senza prendervi parte. È come guardare un alligatore mangiare un maiale”.

Edmund Burke, nel suo Inchiesta sul bello e sul sublime, sostiene che oltre a un piacere positivo (pleasure), esista anche un piacere negativo (delight), provocato dalla scomparsa di un forte sentimento appena provato, da una tranquillità, quindi, oscurata dalla paura, dal terrore o dal disgusto. Tale diletto, per Burke, è il tipo di piacere che porta a provare il sublime, inteso come un momento in cui il soggetto che prova sentimenti di paura, stupore, terrore o disgusto, sia a una distanza di sicurezza tale da non mettere a repentaglio la sua incolumità. Il sublime deve quindi essere contemplato come uno spettacolo da un soggetto posto a una certa distanza, ma capace di lasciarsi coinvolgere empaticamente nello spettacolo osservato: come analizza Burke, noi proviamo diletto nelle reali disgrazie e nei dolori degli altri .

Come guardare un alligatore mangiare un maiale, diceva Lansdale; che aggiunge: “Specialmente se noi non siamo il maiale”.

Ennis, con il suo teatrino, porta in scena (anzi, in sceneggiatura) personaggi e situazioni sgradevoli, violente, volgari, eccessive. Ma qualcosa, nonostante questo, spinge ad averne bisogno, a volerne assaporare sempre di più. Come, nuovamente, afferma l’illuminante Lansdale (parlando di Preacher): “Questa roba mi ha davvero turbato e, a volte, ho pensato fosse un po’ eccessiva. Ma mi sono trovato ad attendere ogni nuovo numero con trepidazione”. .

Diventa dunque evidente come la parte centrale sia la fascinazione verso l’eccesso religioso e la sua storia, e di come il credo cristiano faccia parte del substrato culturale occidentale, fattore che lo rende quindi utilizzabile come elemento narrativo. Ennis, infatti, è a conoscenza di cosa significhi parlare a un pubblico occidentale di un Gesù nero, di predicatori ubriachi e assassini con i poteri di un mezzo diavolo. Per fortuna sa che i propri lettori sono anche, nella maggior parte dei casi, abbastanza arguti da considerare l’intento dichiaratamente satirico e dissacrante come un normale, ma contenutisticamente forte, elemento narrativo, e non come una provocazione per gettare legna sul fuoco dei conservatori cattolici.

Se, dunque, dovessimo tirare le somme di quello che è il lato oscuro secondo Garth Ennis, non dovremmo che appellarci a un unico sostantivo aggettivabile: libertà.

La libertà espressiva è la grande e unica metanorma (la norma delle norme, una norma di livello superiore) a cui Ennis sembra sempre attenersi. Ma, a ben vedere, una metanorma non da poco conto.

E se questa metanorma esiste, significa che l’opera di Ennis appartiene allo stesso grande universo. E proprio di universo sembra corretto parlare, in quanto tutte i lavori dell’irlandese, anche se essi stessi facenti parti di altri universi narrativi ancora, sono accomunati dalla stessa inconfondibile impronta, come se tutte le diegesi fossero inserite sotto il medesimo ordine cosmico, che è poi quello della libertà espressiva a favore di un ipotetico lato oscuro.

Siamo di fronte a un vero e proprio “Ennisverse”, dove il Punitore può fare del verbo che sostantivizza il suo nome un monito e un esempio, dove un prete cerca Dio per farGli dire pubblicamente che ha fallito, dove i supereroi vengono tenuti a bada da un branco di iene ghignanti, dove un mago stregone prende un cancro ai polmoni, dove una prostituta può entrare nella Justice League, dove un mafioso con il potere della Tenebra può giocare a essere un diavolo. Di universo torneremo a parlare in quanto è bene porre una certa attenzione a una delle co-creazioni più interessanti e importanti a cui Ennis abbia lavorato: The Darkness. Perché è anche quando si possono valutare gli scarti tra la piena libertà e la completa restrizione che si riesce a dimostrare la completezza di un autore. E, in questo caso, il tutto inserito all’interno dell’universo Top Cow.

(continua…)