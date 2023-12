Garden, il giardino delle delizie di Furuya Usamaru

Garden è un volume che racchiude brevi racconti pubblicati originariamente da Furuya Usamaru in Giappone tra il 1993 e il 2000 e tradotti finalmente per l’Italia da Coconino Press. Il giardino a cui si fa riferimento è quello che raccoglie al suo interno tutti gli altri che denominano a loro volta ognuna delle vicende narrate.

Sono infatti in tutto sette: dell’illusione, del piacere, della veglia, della discordia, della scienza, del rimorso e infine della distruzione. Al loro interno troviamo storie che toccano i territori di svariati generi e stili narrativi: si va dall’erotismo alla fantascienza, dal grottesco al fantasy.

Quello che Usamaru prova a mettere in scena in quasi tutte queste storie pare avere a che fare con una ricerca della perfetta rappresentazione della sofferenza e del dolore. Il Sensei sembra dirci infatti che queste sono forme predilette per il raggiungimento di una sorta di smarrimento estatico che conduce inevitabilmente a una catarsi, necessaria per eliminare tutto ciò che di negativo affligge le nostre esistenze.

Il racconto contenuto nel giardino della distruzione credo sia, da questo punto di vista, emblematico: la storia fantascientifica di Emi, una ragazzina con un’esistenza travagliata, che è costretta a fare i conti con uno spietato serial killer, è pregna di violenza che solo apparentemente si mostra gratuita, ma che invece è essenziale per allontanare i mostri e le paure legate a un modo apocalittico e catastrofico di interpretare il mondo e l’esistenza.

Se sul piano dei contenuti Usamaru insegue queste direzioni, su quello formale il suo tratto è in perenne equilibrio tra un classicismo manga e un espressionismo ruvido e brutale, corredati da riferimenti che li pongono in un dialogo diretto con maestri dell’arte occidentale come Francis Bacon e Hieronymus Bosch.

Garden è in definitiva una raccolta preziosa, che tenta di – come dice lo stesso Usamaru – “superare i confini dell’espressione per aprirla a nuovi orizzonti“.

Garden

Furuya Usamaru

Traduzione di Lorenzo Di Giuseppe

Coconino Press, 2023

240 pagine, brossurato, bianco e nero e colori – 18,00 €

ISBN: 9788876186943