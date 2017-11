Fumetto a teatro con “Le ragazzine” di Ratigher

Comunicato stampa

Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra. è il nuovo progetto teatrale people-specific ideato e diretto dalla regista Eleonora Pippo che indaga i sentimenti della crescita e dell’identità.

23 novembre 2017, ore 21.15, Arti Vive, Soliera (Modena)

3 febbraio 2018 Teatro della Tosse, Genova

Il lavoro prende le mosse dall’omonimo teen drama a fumetti di Ratigher vincitore del prestigioso Premio Micheluzzi come Miglior Fumetto al Napoli COMICON 2015, che racconta la storia dell’amicizia di Motta e Castracani, due ragazzine delle medie con la passione per le analisi mediche. Il progetto teatrale si fonda sulla formazione di compagnie locali temporanee composte da ragazze tra i 13 e i 18 anni, che nel tempo record di sette giorni lavorano insieme alla regista alla creazione di una performance originale. La rappresentazione è basata sulle peculiarità delle ragazzine coinvolte e si avvale della partecipazione attiva del pubblico. Filo conduttore è la storia del graphic novel di Ratigher, che narra attraverso le due protagoniste l’ansia di vita, la confusa ricerca di un’identità, le paure e i conflitti, le ribellioni e l’amicizia, la scoperta dell’amore e del corpo che caratterizzano oggi e sempre l’adolescenza. Ma in questo “adattamento”, grazie ai contributi delle ragazze in scena e del pubblico, ogni spettacolo diventa unico, diverso e imprevedibile. Fortemente legato all’umanità delle giovani interpreti e della comunità alla quale appartengono.

La narrazione si avvale di un linguaggio ibrido. Parte integrante della messa in scena è l’installazione “La fine azzurra” ad opera della stessa Eleonora Pippo. Il lavoro rappresenta il terzo ed ultimo atto della pièce ed è allestito in una sala dedicata, visitabile nei giorni precedenti l’andata in scena dello spettacolo. Si tratta di una scultura gonfiabile raffigurante la mastodontica ragazzina-cartoon azzurra del fumetto di Ratigher, accompagnata da un contributo sonoro per il quale la Pippo affida l’interpretazione delle due protagoniste tredicenni a Davide Panizza e Niccolò Di Gregorio, rispettivamente fondatore e componente di spicco dell’irriverente gruppo musicale e collettivo artistico trentino Pop X.

Giovedì 23 novembre 2017 Arti Vive, Soliera (Modena)

In scena alle ore 21.15 al Nuovo Cinema Teatro Italia.

Ingresso 10€, ridotto 8€. Riduzioni over 60, under 25 e iscritti ai laboratori permanenti di Arti Vive. Prenotazione gratuita e info:

cinemateatroitalia@fondazionecampori.it

Tel 347 3369820

Il progetto e co-prodotto da Teatro della Tosse di Genova e Eleonora Pippo con il sostegno di Coconino Press-Fandango Editore e Kilowatt Festival.