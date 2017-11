Fottuti Musi Verdi a Chi? (Paliaga, Carlomagno)

In occasione dell’uscita di Addio fottuti musi verdi, primo film del collettivo di youtuber dei The Jackal, Bao Publishing dà alle stampe questo instant comic liberamente ispirato.

Fottuti Musi Verdi a Chi? racconta del tentativo di invasione aliena in atto contro la Terra e vede tra i protagonisti principali addirittura Donald Trump, che si presta a essere una idonea spalla comica del coraggioso Tenente Ruzzo Simone. Il fumetto scritto da Jacopo Paliaga prende il via da uno spunto piuttosto originale e azzeccato anche senza spiccare per particolare inventiva nel dargli corpo, arrivando a un finale intelligente ma di non chiarissima spiegazione. La storia si dipana in maniera divertente e divertita tra azione sfrenata e gag a volte inserite in maniera un poco forzata, specie quelle che riprendono tormentoni classici dei The Jackal.

I disegni sono affidati a French Carlomagno, ricostruendo così un sodalizio che da Acqualung a Come quando eravamo piccoli conferma l’affiatamento tra i due autori. Un segno dinamico adatto alle scene concitate ma un poco in affanno nel dare corpo ai numerosi cambi di set della storia.



Uno stile che mostra indizi di maturazione, soprattutto nella definizione dei volti e nella gestione della tavola, passando da efficaci soluzioni iconiche, come la doppia splash page dello scontro a Hollywood, al confuso scontro iniziale all’interno della Casa Bianca, nel quale si fatica a capire la disposizione dei personaggi.

Abbiamo parlato di:

FMVAC – Fottuti Musi Verdi a Chi?

Jacopo Paliaga, French Carlomagno

Bao Publishing, 2017

128 pagine, brossurato, colori – 17,00€

ISBN: 9788865438510