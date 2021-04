First Issue #83: Valchirie, detective oscuri invecchiati e religioni mutanti

The many Deaths of Laila Starr #1

C’è un passaggio in un rapporto (una volta sarebbe stata una profezia in un libro sacro) che dice: “Il dodicesimo giorno del dodicesimo mese, nascerà nell’uomo il bambino che porterà la vita eterna“, ovvero darà agli esseri umani l’immmortalità. La morte, quindi, non avrà più niente a che fare con l’umanità e questo è esattamente ciò che scatena The many Deaths of Laila Starr, la nuova miniserie di BOOM! Studios in cinque numeri di Ram V (scrittore), Filipe Andrade (artista), Inês Amaro (assistente ai colori) e AndWorld Design (lettering).

“Lontano oltre le nuvole mortali” vivono gli dei, occupandosi delle cose del mondo. Il Pantheon assomiglia a una tipica azienda: corridoi, uffici e gerarchia; sembra che persino la “gestione delle risorse” divine segua gli stessi principi della gestione risorse umane delle aziende, poiché appena stabilisce che Morte (la dea che la gestisce) non avrà più niente da fare, la licenzia: un’eternità di dedizione buttata via in un attimo. Ora, Morte è da sola e per riconquistare il suo ruolo decide che l’unica cosa che può fare è uccidere “il bambino che porterà la vita eterna”.

Questo numero d’esordio è in gran parte dedicato a impostare la storia e introdurre i personaggi principali: l’ironia è il registro principale, che emerge soprattutto dal contrasto tra la serietà del tema (bloccare la morte dovrebbe significare sconvolgere l’equilibrio dell’universo, no?) e la resa degli dei, le cui preoccupazioni e la cui condotta sembrano banalmente umane. A questo si deve aggiungere la voce off che annota gli eventi quasi immagine per immagine, con tono distaccato aumentando ulteriormente l’asetticità del racconto. Il punto di svolta è quando la Morte si incarna e inizia a scoprire il mondo umano: da questo momento le emozioni iniziano a scorrere nelle pagine, soprattutto grazie alle tonalità cromatiche che diventano calde, gli eventi prendono velocità e la narrazione vera e propria sembra decollare.

In definitiva, The many Deaths of Laila Starr #1 sfrutta un’accelerazione lenta ma costante; quello che manca è un momento forte in grado di segnare l’atmosfera del racconto: il miglior candidato è sicuramente la scena in cui la Morte prende il bambino appena nato e medita di ucciderlo, ma una tavola e mezza (otto immagini) risulta non essere sufficiente a creare slancio. La causa principale è che, a questo punto, la Morte è ancora un personaggio indefinito, che ha agito quasi in modo comico solo poche pagine prima: in questa scena avviene un cambiamento critico, ma la sua decisione scaturisce da un contesto vuoto, così da apparire, alla fine, estemporanea e semplicemente funzionale a far proseguire il racconto. D’altra parte, sembra chiaro che il racconto sia incentrato sui personaggi, poiché la loro presenza domina quasi ogni immagine: i volti, gli occhi, le espressioni sono sempre puliti, definiti da linee e quasi senza ombreggiature, amplificati da sfondi composti da campiture uniformi di colore. Ecco quindi che questo esordio si muove in una dissonanza fra la dichiarata centralità dei personaggi e la loro scarsa caratterizzazione, che ne indebolisce grandemente l’impatto.

Simone Rastelli