First Issue #106: All In Image Comics!

Seven Sons #1

Nel Vangelo secondo Giovanni viene descritto il primo miracolo compiuto da Gesù. A Cana di Galilea, durante un matrimonio, Cristo tramutò l’acqua in vino manifestando la sua gloria e portando i discepoli a credere in lui. Nel 1998 a New Canaan, luogo conosciuto in precedenza come Las Vegas, siamo pronti ad assistere all’incoronazione del secondo figlio di Dio che sancisce, di fatto, il ritorno del divino sul pianeta Terra. L’evento, a carattere planetario, trova le sue origini nei fatti accaduti ventuno anni prima quando sette madri vergini di sette diversi continenti diedero alla luce sette figli identici. Di questi sette bambini, noti come i sette Jesi, sei sono stati uccisi e solo uno si annovera tra i sopravvissuti: Pergi, un essere che pare abbia poteri occulti che lo rendono capace di compiere miracolose guarigioni e che sembra rivestire il ruolo del novello Salvatore.

La coppia di sceneggiatori Robert Windom e Kelvin Mao si muove nel territorio di una storia ambientata in quella che sembra una linea temporale alternativa per raccontarci la vita di un mondo risucchiato in un vortice di fede. Il presidente Jimmy Carter è al suo secondo mandato e la città del gioco e del vizio, situata nel deserto del Mojave in Nevada, è conquistata da un inarrestabile fervore religioso. La fede diventa business e si fa carne e sangue di un circo mediatico alla testa del quale troviamo le televisioni e più specificamente le emittenti pay-per-view che, per circa cento dollari, consentono di assistere alla seconda venuta del Salvatore. Seven Sons segue il ritmo di una narrazione che cerca di raccontare un futuro distopico nel quale si registra la presenza di un culto fortemente ramificato nei diversi strati sociali, legato all’ingombrante esistenza di una figura divina e potenzialmente onnipotente.

In questa prima uscita gli sceneggiatori posizionano tutte le pedine in campo, riuscendo a trasmettere un senso di frenesia e inquietudine al lettore che si trova al cospetto delle zone oscure di una società che trova in Las Vegas/New Canaan la sua nuova Mecca religiosa. Una città le cui strade ribollono di una varia umanità mossa da una fede cieca. L’apparizione improvvisa di un nuovo Messia che arriva diritto dai bassifondi, un giovane mendicante che attraversa le strade sorretto solo dall’aiuto e dalla gentilezza delle persone, rappresenta quell’invenzione ulteriore che riesce a dare maggiore spessore alla trama suggerendo riflessioni sull’opulenza delle religioni organizzate che poco hanno a che vedere con i bisogni degli ultimi. A giocare nella squadra dei nemici della fede cristiana registriamo la presenza delle sentinelle di Allah, un gruppo islamico organizzato militarmente. Terroristi che si macchiano di attentati e omicidi andando a rappresentare il vero elemento debole della narrativa che sembra tradire una malcelata islamofobia.

Le matite della superstar Jae Lee si dimostrano particolarmente adatte a disegnare un futuro apocalittico, ritratto in vignette irregolari che sembrano schegge di uno specchio rotto all’interno del quale si riflettono le immagini di un mondo decadente. I personaggi, in bilico tra l’umano, il divino e il mostruoso, riescono a nutrirsi della cupa agitazione che attraversa la storia, raffigurati con linee spigolose e ombre cupe che ne esaltano l’espressività. La fine del primo numero di Seven Sons ci lascia con molte domande e poche risposte, sicuramente incuriositi dai possibili sviluppi della trama che, al di là di qualche pecca, si dimostra ricca di potenziale.

Ferdinando Maresca