Feltrinelli Comics: le uscite di giugno 2022

Comunicato stampa.

Dal 7 giugno

Gli ultimi giorni di luce di Billie Scott

Zoe Thorogood



Billie Scott è una pittrice. Ha chiuso con la famiglia, non ha amici, è senza un soldo. Vive barricata in una stanza, senza comunicare con nessuno. L’unica cosa che le interessa è dipingere. E un giorno, fi nalmente, il sogno si avvera: un’importante galleria la seleziona per una mostra personale, chiedendole di realizzare dieci quadri. Ma proprio quando la sua vita sembra acquistare un senso, Billie subisce un’aggressione per strada. Un pugno violento le causa un distacco della retina e la condanna a un destino irreparabile: diventerà cieca. Le rimangono solo due settimane per preparare i dipinti, e poi non vedrà più. Presa dalla disperazione, Billie decide di salire sul primo treno per Londra, alla ricerca di dieci persone a cui dedicare altrettanti ritratti. E lungo questo viaggio, i suoi occhi saranno aperti come non lo sono mai stati. In un’Inghilterra devastata dalla crisi, incontrerà persone alla deriva, ma ancora compassionevoli e ottimiste, che le insegneranno a non arrendersi. Billie, che si sentiva condannata per sempre, imparerà per la prima volta a guardare davvero. Lo straordinario esordio di una giovanissima ma già celebrata fumettista, in cui la perdita della vista, paradossalmente, regala uno sguardo profondo sul nostro tempo e sul nostro mondo.



“Un debutto sorprendente per la ricchezza di dettagli e lo stile brillante. Il racconto di un viaggio che celebra il potere dell’arte e delle relazioni umane, e rivela un nuovo talento del fumetto” -Publisher Weekly



Zoe Thorogood è nata a Bradford, Inghilterra, nel 1998. È autrice e illustratrice. Gli ultimi giorni di luce di Billie Scott è la sua prima graphic novel, che l’ha imposta a livello internazionale. Per Image Comics ha illustrato la serie Joe Hill’s Rain. Collabora anche con Marvel e DC.



168 pagine – 20,00 Euro

Dal 14 giugno

NORA’S BIG EYES

di Joe1



Nora e i suoi grandi occhi sono capaci di vedere oltre il velo della realtà. I mostri che si nascondono dietro i commenti importuni, i complimenti non richiesti, le manifestazioni di potere mascherate da lusinghe. Attraversando una città abitata da creature lugubri e grottesche, che incarnano il desiderio di possesso e la mortifi cazione di ogni libertà, Nora si misura con rifl essioni politiche e religiose, nell’urgenza, più che di trovare il proprio posto nel mondo, di prendervi una posizione. Coniugando un’anima ruvida a uno stile ricco e visionario, tra fascinazioni manga e rimandi ad Andrea Pazienza, Joe1 racconta con acume il quotidiano di una ragazza sensibile e incasinata, che a ronta con tenerezza e cinismo la vita.



“Virtuosa del disegno, colta, politica e innamorata del fumetto. Praticamente mia figlia.” Davide Toffolo



128 – 17,00 Euro

Dal 28 giugno

11 luglio 1982

di Paolo Castaldi



11 luglio 1982: una data entrata nel mito, legata per sempre alla storica finale dei campionati Mondiali di calcio in cui l’Italia vinse 3-1 la partita contro la Germania Ovest. Un trionfo non soltanto sportivo, ma un momento di profonda condivisione che fu in grado di annullare le distanze tra classi sociali, generazioni, paesi e città, Nord e Sud. In occasione del quarantennale dell’evento, Paolo Castaldi racconta la vicenda di una famiglia che, salita su un treno a Milano per raggiungere la Sicilia, vive istante per istante lo svolgersi della partita, ascoltando nelle radioline la cronaca, le grida di esultanza per i gol, le azioni decisive, condividendo con gli altri passeggeri la trepidazione dell’attesa. Stazione dopo stazione, un chilometro dopo l’altro, leggiamo il racconto di una vittoria insperata, capace di unire il Paese in una festa che ha il sapore di una rinascita.



128 pagine – 17,00 Euro