ESSENTIAL 11: Diego Cajelli e 11 fumetti di genere giallo/poliziesco/noir

Un gioco: senza altro criterio che quello soggettivo, abbiamo chiesto allo sceneggiatore Diego Cajelli, da sempre appassionato di noir e “pulp”, come si intitolava una delle sue prime pubblicazioni, una selezione di 11 storie e serie a fumetti in tutti i toni del giallo che un appassionato di fumetti di genere deve aver letto.

I motivi che spingono alla scelta di un titolo o di una storia piuttosto che un altro possono essere i più disparati: affettivi, editoriali, storici, emotivi, artistici, narrativi etc. etc… Il tutto fino a scoprire che il gioco non è altro che un pretesto per parlare di molti, tanti fumetti, spesso dimenticati, spesso mai notati, da ritrovare e (ri)leggere.

Crying Freeman di Koike/Ikegami

Letto ai suoi tempi era modernissimo e potentissimo. Secondo me lo è anche oggi.

Trasuda di due elementi fondamentali per un noir. La cattiveria e l’onore.

Crying Freeman (5 voll.)

Kazuo Koike, Ryoichi Ikegami

Panini Comics, 2006

416 pagine, brossurato, bianco e nero – 8,00€ cad.

Sam Pezzo di Vittorio Giardino

Un grande classico intramontabile.

In un epoca di narrazioni citazioniste è bene, ogni tanto, ritornare a dare un’occhiata ai modelli originali.

Sam Pezzo (3 voll.)

Vittorio Giardino

Rizzoli Lizard, 1999

64 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,65€/6,20€

Hard Looks di Andrew Vachss

Racconti brevi. Brevissimi.

Uno dopo l’altro, sono piccole rasoiate sulla schiena.

Hard looks (storie adattate da “Nato sotto una cattiva stella”)

Andrew Vachss, Dave Gibbons, Klaus Janson, AAVV

Magic Press, 1999

240 pagine, brossurato, bianco e nero – 11,50 €

ISBN: 228-88-0716-474-5

Città di vetro di Auster/Karasik/Mazzuchelli

La detection come concetto.

L’investigazione si trasforma in una profonda indagine sul linguaggio.

Roba fina, ragazzi.

Città di vetro

Paul Auster, Paul Karasik, David Mazzucchelli

Coconino Press/Fandango, 2011

184 pagine, cartonato, bianco e nero – 22,00€

ISBN:978-88-7618-197-9

Il Commissario Spada di Gonano/De Luca

Un altro grande, intramontabile classico.

È il modo con cui è raccontata la storia ad essere dirompente. L’uso della tavola e la gestione delle vignette.

Un capolavoro di grafica applicata al racconto.

Il commissario Spada (4 voll.)

Gianni De Luca, Gianluigi Gonano

Black Velvet/Edizioni BD

207 pagine, brossurato, bianco e nero – 15,00€

Hanno ritrovato la macchina di Gipi

Bastano due segni per tratteggiare una realtà, per definire l’inizio e la fine di una vita.

La tensione diventa sotterranea, sottopelle, pronta ad esplodere.

Hanno ritrovato la macchina (Baci dalla provincia #2)

Gipi

Coconino Press, 2006

32 pagine, spillato, bianco e nero e bicromia – 9,00€

ISBN: 9788876180101

Richard Stark’s Parker, il Cacciatore di Darwyn Cooke

Raccontare a fumetti uno dei mostri sacri della letteratura noir, non è cosa da tutti.

Cooke riesce a farlo in modo magistrale.

Tutta la sequenza iniziale, completamente in soggettiva, è da antologia.

Parker: Il Cacciatore

Richard Stark, Darwyn Cooke

Edizioni BD, 2010

144 pagine, cartonato, bianco e nero – 15,00€

ISBN: 9788861235342

The Punisher (Serie Max), di Ennis/AAVV

La serie Max è molto divertente.

Se ti piacciono le situazioni esagerate, il casino, dei personaggi fuori di testa e tutto quello che compone l’hard boiled/action contemporaneo.

The Punisher (Max)

Garth Ennis, AAVV

Panini Comics, collana 100% Marvel Max Garth Ennis Collection (dal #7 in poi)

144 pagine, brossurato, colori – 13,00€

Fell di Ellis/Templesmith

Atmofera. Ecco che cosa c’è in Fell.

Tanta, tanta atmosfera opprimente e deviata.

Un personaggio che si muove sulle macerie morali del noir.

Fell (2 voll.)

Warren Ellis, Ben Templesmith

Edizioni BD, 2007

48 pagine, brossurato, bianco e nero – 8,00€

Sin City di Frank Miller

Quel bianco e nero è la radice narrativa/visiva da cui sono nate un casino di cose.

Leggerlo e rileggerlo equivale a guardare nel DNA narrativo del genere.

Indispensabile.

Sin City (ristampa, 7 voll.)

Frank Miller

Magic Press, 2005

brossurati, bianco e nero – 11,00€/20,00€

Criminal di Brubaker/Phillips

Quello che mi impressiona è l’ordine. L’ordine e la precisione con cui la trama si “esegue”.

La storia fila via dritta e precisa, letale. Nonostante le, per noi, poche pagine per episodio.

Ordine e rigore!

Criminal (5 voll.)

Ed Brubaker, Sean Phillips

Panini Comics, 2008

126 pagine, brossurati, colore – 10,00€