Essential 11 fumetti per conoscere Tuono Pettinato

Tuono Pettinato, come spiega Maicol&Mirco, “ha raccontato sé stesso frammentato” nelle sue storie. “Diventava polvere e ci creava i fumetti” con la sconcertante capacità di “prendere delle storie standard, decostruirle e ricostruirle” in maniera originale riuscendo, come dice LRNZ, “ad arrivare a un livello di profondità, passando per l’ironia” che pochi altri grandi autori hanno saputo fare, perché Tuono aveva “capito una cosa fondamentale, ovvero che è la realtà [ad essere] ridicola” . Ciò che crediamo di sapere di un autore è il riflesso della relazione che vi instauriamo come lettori. La ricetta non è assoluta, ognuno ha la sua. Io vi darò la mia elencandovi gli undici fumetti, che secondo me fanno luce sulla sua personalità e cifra stilistica.

Il magnifico lavativo, TopiPittori, 2011

Oltre ad essere la prima autobiografia dell’Andrea Paggiaro bambino, che passa le sue giornate immerso nella lettura di libri e fumetti, in una dimensione dove i personaggi tv non sono meno reali dei parenti e degli amici, è anche il racconto degli albori dell’indole ironica di Tuono Pettinato e di tutti quei suoi personaggi-icona che lo hanno reso indimenticabile.

Capiremo finalmente perché da un “magnifico lavativo” ci si possa aspettare non solo un “corso di fumetti dozzinali”, ma anche un racconto “epico” dedicato alla nostra cultura trash-pop.

Il corso di fumetti dozzinali di Tuono Pettinato, Donna Bavosa, 2004

Con questo albetto autoprodotto, da recuperare QUI, in cui insegna tutti i suoi trucchetti per fare fumetti, rassicurando chi non sa disegnare a dare finalmente un senso a quegli scarabocchi che all’apparenza un senso non ce l’hanno, Tuono Pettinato ha rivelato al pubblico la sua peculiare vena umoristica, che lo accompagnerà per tutta la sua carriera.

Apocalypso! Gli anni dozzinali, Coniglio Editore, 2010

Facendo il verso al film di Mel Gibson del 2006, il libro raccoglie “momenti epici” del trash-pop italiano, attraverso le gesta storiche dei suoi protagonisti rivisitati in chiave tuonesca.

Dal Papa e il Gabibbo, a Wolverine e Capitan Uncinetto, da Rita Pavone a l’Uomo che non aveva compleanno, l’autore rinnova la tradizione del fumetto umoristico e scava negli angoli più oscuri dell’esistenza odierna. Se non riuscite a prendere questa edizione, allora recuperate la ristampa del 2017 edita da Comicout.

Garibaldi. Resoconto veritiero delle sue valorose imprese, ad uso delle giovani menti, Rizzoli Lizard, 2010

In questa atipica biografia a fumetti sull’Eroe dei due Mondi, Tuono Pettinato decostruisce la retorica dai toni epici e elegiaci della letteratura patriottica e del personaggio storico rovesciandone la visione di leggenda, per riportarlo e riportarci tutti coi piedi per terra nel bene e nel male.

Tuono si diverte a giocare con le vite altrui, in questo caso togliendo, come spiega lui stesso, “il personaggio dal monumento” per umanizzarlo, raccontandone in maniera farsesca i suoi “aspetti più goffi e divertenti”, e trasformarlo in qualcosa di “cartoonoso”.

Una narrazione alternativa della Storia Moderna, che tutti avremmo voluto studiare a scuola, con un finale a sorpresa del tutto inventato.

Corpicino, GRRRzetic, 2013

Il fumetto ha per titolo un altro gioco di parole, stavolta con il nome del luogo, “Vermicino”, teatro della morte del piccolo Alfredino, primo fatto di cronaca nera trasformato in caso mediatico, che tenne con il fiato sospeso tutta l’Italia degli anni ‘80. Un gioco di parole sibillino del racconto di un orrore sì, ma quale?

In Corpicino, attuando una decostruzione della retorica della narrazione drammatica, che i media d’informazione applicano al racconto di cronaca nera, nello specifico di un infanticidio, emerge un ritratto spietato della società che assume caratteristiche inquietanti e grottesche nell’oscillazione tra la ricerca e cattura del “mostro” e il bambino sparito e ucciso, diventato nel frattempo un “angelo intoccabile”.

Tuono, ponendo in evidenza le dinamiche di manipolazione innescate dai media, che fanno leva sull’ansia e le tensioni delle orde di pubblico, esorcizza per sé stesso e per i suoi lettori quell’orrore, causa di quel turpe turismo che tanto faceva inorridire l’autore.

Nevermind, Rizzoli Lizard, 2014

Kurt Cobain prima di essere Kurt Cobain è stato tanto altro. Tuono ha disegnato e sceneggiato una squisita e alternativa narrazione del mito prima che diventasse tale, immergendo la storia in una dimensione più da fiaba che da cronaca, in cui riesce a gestire con grande sensibilità i due piani di realtà, quella fisica e quella mentale, tanto reale da sovrapporsi e confondersi con la prima.

Chi avrebbe mai immaginato un Kurt bambino allegro e spontaneo, che affida tutti i suoi desideri e dedica tutte le sue canzoni a squarciagola al suo amico immaginario, colui che forse lo ha accompagnato in tutte le sue esperienze di adolescente complicato fino al tragico epilogo?

OraMai, COMICS & SCIENCE @CERN, CNR Edizioni, 2014

In questo fumetto breve, Tuono, con la sua consueta ironia dissacrante, esplora le più importanti teorie sul tempo insieme a diversi studiosi e pensatori, riportando la complicata indagine alla sua esperienza quotidiana con il tempo, che potrebbe benissimo essere la nostra, perché se in fisica il tempo non esiste, per lui sì, esiste eccome, soprattutto quando è in consegna per un suo nuovo fumetto.

Sarà poi Vladimir Jankelevitch ad avere per lui la chiave di lettura del tempo giusta e diventare così il suo compagno di bevute (di Estathè) e ozio (creativo) “nell’infinito oceano del tempo.. ai confini della realtà!”

L’Odiario, GRRRz Comic Art Books, 2016

“Tutti i fumetti nascono da una crisi. Questo fumetto ne documenta una“, quella di Tuono Pettinato.

Così ha inizio il volume, che doveva essere il primo della saga dell’odio, con cui conoscerete il lato oscuro dell’autore in crisi con sé stesso per quella sua incapacità a dire di NO e in crisi col mondo per l’ignoranza delle persone e le mode buoniste da social addict. Per questo L’Odiario è un invito a liberarsi dalle proprie pulsioni. Lo stesso invito che il Prof. Verde fa a Tuono, quando quest’ultimo, in preda alla sua prima crisi di cattiveria, scopre sconvolto di covare odio e rancore.

E sapendo che c’è “un lato oscuro, torbido e malvagio” in ognuno di noi, il volume si conclude con un gustoso invito: “stila la tua top ten dell’odio! Condividila! Hashtaggala #lodiario. Perché cosa c’è di meglio che riversare dello humor nero nel mare di melassa stucchevole dei social network?“.

Hateful Birds, testo di Michael Bruter, ErcComics, 2019

In questo periodo di elezioni è un buon fumetto da leggere per capire la cosiddetta “ostilità elettorale”, ovvero l’insieme dei sentimenti negativi (come la frustrazione, rabbia, disprezzo, disgusto) nei confronti di individui o gruppi come risultato delle loro preferenze elettorali effettive o percepite. Dinamiche controproducenti alla coesione sociale, che Tuono Pettinato interpreta sagacemente con la sua ironia in una satira dove gli uccelli iniziano a discutere di una secessione dall’uomo. Leggetelo o recuperate il pdf QUI e scoprite tutto il progetto ErcComics, per il quale Tuono ha realizzato il fumetto insieme al ricercatore Michael Bruter!

Chatwin. Gatto per forza, randagio per scelta, Rizzoli Lizard, 2019

La storia della fuga da una condizione sicura, assecondando il desiderio di vedere ciò che c’è fuori dalla confort zone casalinga. Di come affrontare i pericoli e le insidie di una vita randagia, ma anche i piaceri e le soddisfazioni, contando sulle proprie forze e sulla cooperazione tra simili, faccia maturare.

Tuono affida al mondo felino la narrazione di un percorso di conoscenza di sé stessi, fondamentale per poter compiere scelte radicali, ma inevitabili come quella presa da Chatwin, tenero gattino che dice addio alla sua vita comoda per andare all’avventura, scoprendo di non essere l’unica bestiola ad aver fatto questa scelta.

Neri & Scheggia in Galleria, Coconino Press, 2020

In pochi sanno che Tuono ha iniziato come autore di libri per bambini, sfoggiando la capacità di saper parlare anche a un pubblico di non adulti. Con questa storia Tuono raccoglie la sfida di “Fumetti nei musei”, il progetto pensato per bambini e ragazzi da Coconino Press, raccontando attraverso il fumetto quanto un museo come la Galleria dell’Accademia di Firenze possa dirsi ancora oggi un luogo vivo, dove la fervida immaginazione, se stimolata a dovere, può ricollegare il passato al nostro presente riattualizzandolo. Con Neri, che buca la scuola, entriamo nel museo dell’Accademia di Belle Arti e guidati da Lo Scheggia (fratello di Masaccio) conosciamo i protagonisti di un passato artistico tanto glorioso quanto lontano, ma allo stesso tempo reso così vicino a noi, grazie al racconto immaginifico e pieno di ironia, che Tuono ha saputo creare in poche pagine, dove quegli stessi personaggi agli occhi del bambino risultano tipi strambi, ma divertenti con cui fare amicizia e, perché no, prendere un po’ in giro.