È uscito Il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner

Comunicato stampa

PICCOLI GRANDI CAMPIONI

JANNIK SINNER DIVENTA UN PERSONAGGIO ILLUSTRATO E SI RACCONTA IN UN MANUALE RICCO DI IMMAGINI, ANEDDOTI E CONSIGLI SUL TENNIS

Prezzo: 9,90 euro

Pagine: 128

Rilegatura: Cartonato

Formato: 15×21 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Game, set, match! Arriva per Panini Comics Piccoli grandi campioni – Il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner, disponibile in libreria, fumetteria e online su Panini.it.

Il giovane campione mondiale entrato nel 2021 nella Top 10 ATP è il protagonista assoluto di questo volume che, oltre a dispensare consigli tecnici per approcciare il campo, racconterà alcuni degli aneddoti più curiosi dei suoi primi strabilianti anni di carriera. Per la prima volta, si scoprirà una versione inedita del campione: grazie alle illustrazioni realizzate magistralmente da Alessandra Patanè (CTRL-Z, Contrast), Jannik Sinner diventa un personaggio illustrato, accompagnato dalle inseparabili Racchetta e Pallina.

Perfetto per i ragazzi che si sono appena avvicinati a questo sport ma anche per chi vuole iniziare a giocare e ha bisogno di consigli e motivazioni, ideale per gli appassionati, Piccoli grandi campioni – scritto con Diego Cajelli (Zagor, Dylan Dog) – racconta tutto quello che serve sapere sul tennis con un linguaggio semplice e chiaro. Senza dimenticare le divertenti strisce a fumetti con protagonisti Sinner, Racchetta e Pallina.

Come afferma Jannik Sinner, Piccoli grandi campioni è “un manuale per giocare, per andare in campo con gli amici, con le racchette e le palline e passare delle ore divertenti. Gioco, divertimento e allo stesso tempo impegno!”.

Il giovane campione nella sua “versione illustrata” tratta dal manuale di Panini Comics sarà inoltre protagonista della collezione stationery/back to school 2022/2023 in collaborazione con Pigna, che sarà presentata in anteprima durante gli Internazionali BNL d’Italia. Una collezione pronta ad accompagnare tutti gli studenti nel ritorno a scuola con la giusta energia.

JANNIK SINNER

Jannik Sinner è nato a San Candido (BZ) il 16 agosto 2001. Ha iniziato a giocare a tennis all’età di 7 anni, e dagli 8 ai 12 anni è stato anche un giovane campione di sci. La sua specialità era lo slalom gigante. Nel 2019 è stato nominato dall’ATP il giocatore rivelazione dell’anno ed è uno dei giocatori più giovani ad aver vinto un torneo ATP 500. Ha lanciato la serie Instagram “What’s Kept You Moving”, nella quale discute di temi delicati insieme a sportivi e personaggi famosi – il velocista italiano campione olimpico Filippo Tortu e alla campionessa paralimpica Bebe Vio tra gli altri. Il suo colpo migliore è il rovescio, ama le superfici dure, il suo torneo preferito sono gli US Open e la città dove gli piace di più giocare è Roma. Nonostante la giovane età, è già uno dei migliori giocatori del mondo.

Di seguito una selezione di tavole tratte dal volume.