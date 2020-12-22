E’ nato Harsh Comics il nuovo progetto a fumetti di Officina Infernale

E’ nato Harsh Comics il nuovo progetto a fumetti di Officina Infernale

E' nato Harsh Comics, il nuovo progetto a fumetti di Andrea Mozzato in arte Officina Infernale in collaborazione con In Your Face Comics.
Michele Garofoli
Pubblicato il (aggiornato il 07/09/2025)

E’ nato Harsh Comics, il nuovo progetto a fumetti di Andrea Mozzato in arte Officina Infernale. Un universo dove gli eroi non sono tanto super, ma persone meschine, problematiche e schiave di un sistema che si nasconde dietro la loro opulenza mediatica. Un  tentativo di distruggere il genere supereroistico.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Officina Infernale Manufacturing e In Your Face Comics. 13 albi spillati in uscita da dicembre 2020 a cadenza mensile e che andranno a raggiungere il dicembre prossimo con lo Speciale Gigantic Giant size annual  . Ogni albo è composto da 24 pagine spillato in bianco nero e colori.

1

DOVE ACQUISTARE HARSH COMICS?

Officinainfernalemanufacturing.bigcartel.com
inyourface.latitudine42.com
Oppure direttamente in fumetteria

Chi usufruirà dell’offerta The Harshest Pack, comprando tutti gli albi in anticipo, oltre all’albo mensile riceverà il numero 0 di Harsh Comics, il cofanetto e un collage originale A4.

Contatti

officinainfernale@gmail.com
info@latitudine42.com

Nelle gallery qui sotto alcune immagine promozionali e ulteriori informazioni sul progetto

 

 

 

Leggi altri articoli su: , ,

ALTRO IN Notizie

Clicca per commentare

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *