E’ nato Harsh Comics il nuovo progetto a fumetti di Officina Infernale

E’ nato Harsh Comics, il nuovo progetto a fumetti di Andrea Mozzato in arte Officina Infernale. Un universo dove gli eroi non sono tanto super, ma persone meschine, problematiche e schiave di un sistema che si nasconde dietro la loro opulenza mediatica. Un tentativo di distruggere il genere supereroistico.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Officina Infernale Manufacturing e In Your Face Comics. 13 albi spillati in uscita da dicembre 2020 a cadenza mensile e che andranno a raggiungere il dicembre prossimo con lo Speciale Gigantic Giant size annual . Ogni albo è composto da 24 pagine spillato in bianco nero e colori.

DOVE ACQUISTARE HARSH COMICS?

Officinainfernalemanufacturing.bigcartel.com

inyourface.latitudine42.com

Oppure direttamente in fumetteria

Chi usufruirà dell’offerta The Harshest Pack, comprando tutti gli albi in anticipo, oltre all’albo mensile riceverà il numero 0 di Harsh Comics, il cofanetto e un collage originale A4.

Contatti

officinainfernale@gmail.com

info@latitudine42.com

Nelle gallery qui sotto alcune immagine promozionali e ulteriori informazioni sul progetto