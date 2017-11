Dragonero Adventures #1 – Tre giovani eroi (Enoch, Crosa)

Dragonero, il personaggio fantasy bonelliano, sta vivendo una sorta di parallelo a più di venticinque anni di distanza con Nathan Never, il personaggio fantascientifico della SBE. A metà anni ’90 l’Agente Alfa fu il primo eroe il cui universo visse un’espansione editoriale fatta di varie testate satellite, tutte più o meno rivolte allo stesso tipo di pubblico. Oggi il mondo di Ian Aranill si espande per accompagnare la casa editrice alla ricerca di un pubblico diverso, a cominciare da quello dei lettori più giovani.

Con Dragonero Adventures #1 debutta la linea Young adults della SBE. Luca Enoch e Riccardo Crosa (autore anche dello studio dell’aspetto giovanile dei protagonisti) – coadiuvati da Paolo Francescutto alla riuscita colorazione – presentano una storia piena di ritmo e dal tono leggero e avventuroso. Dialoghi divertenti, scambi di battute e una narrazione lineare perfettamente adatta a un giovane pubblico; personaggi centrati, con Myrva che spicca sugli altri per personalità e caratterizzazione.

Il formato più grande rispetto al quaderno bonelliano, la carta lucida, lo snello numero di pagine e un’estetica grafica e cromatica molto vicina al comic book americano rendono certamente allettante il prodotto rispetto al target di riferimento. Crosa gioca efficacemente con le espressioni e le pose dei personaggi in tavole dalla struttura libera in cui comunque la consueta griglia bonelliana resta spesso leggibile.

Da notare la cura messa nel lettering da Marina Sanfelice: baloon e caratteri più grandi, perfettamente leggibili e scelti non a caso.

Abbiamo parlato di:

Dragonero Adventures #1 – Tre giovani eroi

Luca Enoch, Riccardo Crosa, Paolo Francescutto

SBE, novembre 2017

64 pagine, spillato, colori – 3,50 €

ISSN: 977253284600570001