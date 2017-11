Super Dinosaur è la prima serie Skybound dichiaratamente diretta a un pubblico più giovane: Robert Kirkman lascia quindi le trame cupe di The Walking Dead, Outcast o il delizioso citazionismo supereroistico di Invincible per una storia solare e scanzonata che strizza l’occhio al format delle serie TV animate. I personaggi vengono presentati direttamente in azione: Derek Dynamo, geniale ragazzino pronto a tutto, e il suo fido amico Super Dinosaur, un Tirannosaurus Rex intelligente dotato di una super tecnologica armatura da battaglia.

L’azione è incalzante ma, al contempo, ci troviamo di fronte un fumetto molto parlato, nel quale i balloon costellano le tavole in modo che i personaggi siano sempre diretti ed espliciti rafforzando così la caratterizzazione in maniera magari non raffinata, ma priva di equivoci. Dopo le prime avventure di introduzione gli scontri si assestano su uno schema facilmente identificabile (nuova difficoltà, nuova invenzione, superamento della difficoltà) che introduce una ripetitività divertita e adatta al target prefissato, che risulterebbe però più incisiva e meno scontata nella serialità dei singoli numeri rispetto alla raccolta in volume.

Tutto è costruito per risultare immediato, divertente, spettacolare, compresi i disegni dinamici di Jason Howard, i colori accesi e le inquadrature spettacolari che assecondano la storia, pur evidenziando volti non sempre impeccabili ed espressioni a volte forzate.



Un titolo che non ha le caratteristiche per essere plurigenerazionale come i migliori fumetti per ragazzi ma che ha le carte in regola per piacere al suo pubblico.

Abbiamo parlato di:

Super Dinosaur #1

Robert Kirkman, Jason Howard

Traduzione di Stefano Menchetti

SaldaPress, 2017

128 pagine, brossurato, colori – 14,90€

ISBN: 9788869193316