[SCADUTO] Un’estate con Ant-Man, vinci gadget ufficiali

In occasione dell’uscita di Ant-Man, Lo Spazio Bianco vi propone un contest che mette in palio cinque quaderni e spillette immancabili per ogni appassionato del Marvel Cinematic Universe.

Il regolamento

Prendendo come ispirazione i poster dedicati all’ultimo eroe cinematografico Marvel nei quali egli compare in scena nelle situazioni più disparate, create la vostra foto con Ant-Man protagonista: vi chiediamo di creare una foto o una immagine elaborata nelle quali appaia “inaspettato” il piccolo supereroe.

Può essere una vostra foto in vacanza con un albo o in posa accanto al poster del film o ancora meglio una foto dove avete inserito il personaggio con un programma di grafica. Ancora, potete usare una immagine non originale in cui aggiungere con il fotoritocco il nostro eroe, come una foto a sfondo storico o un fotogramma di un altro film o una pagina di un altro fumetto.

L’immagine di Ant-Man da utilizzare può essere presa da quelle diffuse per promuovere la pellicola o tratta da una illustrazione o un fumetto.

Una volta dato vita alla vostra creazione, condividetela sul vostro social network preferito taggando Lo Spazio Bianco , linkando se possibile questa pagina e inserendo i tag #antman e #lospaziobianco.

Infine, inserite nei commenti a questo post il link alla vostra immagine condivisa.

Tra tutte saranno scelte a giudizio della redazione le cinque migliori per idea e realizzazione.

Scadenza del contest: 31 agosto 2015 .

I premi

I vincitori riceveranno un quaderno con copertina olografica e una spilletta del merchandise ufficiale del film.

I vincitori

Erik

www.facebook.com/ photo.php?fbid= 10207068901145977&set=a. 3596342392251.164909. 1384200218&type=1&theater

Carlo

www.facebook.com/ photo.php?fbid= 1005486572816261&set=a. 1005486912816227.1073741827. 100000647828365&type=1&theater

Giorgia

twitter.com/ Giorgia1989/status/ 633445952372781056

Iacopo

twitter.com/JakArt9/ status/633658846771326976

Valerio

www.facebook.com/ photo.php?fbid= 10207562525687153&set=a. 10200097820874198.2202286. 1410355546&type=1&theater

Il film

Ant-Man, il nuovo capitolo all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel, nelle sale italiane dal 12 agosto 2015, anche in 3D. Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il film ha già conquistato il pubblico internazionale incassando oltre 290 milioni USD al box office. Ant-Man porta per la prima volta sul grande schermo uno dei personaggi originali più noti dei Marvel Comics apparso per la prima volta nel 1962 e, fin dalle origini, presente nel gruppo degli Avengers.

