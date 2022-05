Con BeccoGiallo il Primo Dizionario di Videogiochi Cult

COMUNICATO STAMPA

Dagli intramontabili capolavori delle sale giochi come Pac-Man e Space Invaders fino al successo mondiale di Fortnite: Il mio Primo Dizionario dei Videogiochi Cult è un vero e proprio viaggio nel mondo dei videogiochi alla scoperta dei titoli più famosi e amati dai giocatori di tutte le età!

Una guida per comprendere i videogiochi-simbolo di ieri e di oggi attraverso le storie dei loro creatori. Un manuale che rivela i segreti, le meccaniche di gioco e le curiosità più sorprendenti dei titoli più venduti e premiati che da anni continuano ad appassionare milioni di giocatori di ogni generazione: Super Mario, Zelda, Final Fantasy, The Last of Us e molti altri ancora.

Un volume imperdibile per i videogiocatori di tutte le età ma anche per chi ha poco tempo per giocare e cerca solo un’ispirazione.

Luca Bagnasco è nato a Genova alla fine del millennio scorso e laureato all’inizio del millennio presente in Conservazione dei Beni Culturali con una tesi sul linguaggio del cinema e dei videogiochi. Vive in Liguria perché stare lontano dal mare gli pareva brutto. Si occupa di comunicazione digitale, scrittura e nuovi media. Nel 2017 pubblica con BeccoGiallo la sua prima graphic novel, Il Caso Moro, disegnata sempre da Tommaso Arzeno.

Andrea Stella è nato a Torino nel 1992. Ha frequentato il Corso di Sceneggiatura alla Scuola Internazionale di Comics di Torino ed è co-fondatore dello studio creativo Madness Factory, con cui ha realizzato i progetti crossmediali Paracelso, Storia di una Bambola di Pezza ed Escape from Crypto-Land. Ha collaborato con numerose realtà, come NonSoloGore, Kawama Editoriale, Lo Spazio Bianco, Boggi Milano, Ivvi Editore, Blatta Production, Everyeye.it, Morsi Editore, Collettivo Interiors e Weird Book.

Tommaso Calzavara nasce a Mirano (VE) nel 1992. Si interessa al disegno e ai fumetti negli anni del liceo artistico, a Padova, dove frequenta anche la Scuola Internazionale di Comics. Nel 2015 collabora con la fanzine Punto di Fuga. Tra il 2016 e il 2017 realizza una sua rubrica di strip comiche su Giornale Pop, rivista online multigenere. Nel 2019 realizza Enewetak Fallout per il portale di graphic journalism STORMI, nel 2020 pubblica Antonio Papisca – Operatore di pace per BeccoGiallo, nell’ambito di Padova capitale europea del volontariato. È attivo anche come storyboard artist, illustratore e colorista.



IL MIO PRIMO DIZIONARIO DEI VIDEOGIOCHI CULT

Testi: Luca Bagnasco e Andrea Stella

Illustrazioni: Tommaso Calzavara

440 pagine

uscita: 19 maggio 2022