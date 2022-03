Coconino Press pubblica il secondo volume del fumetto “Cosma & Mito”

Torna con il secondo capitolo la coloratissima saga fantasy d’avventura e azione vincitrice del Premio Coco per la Miglior serie italiana al festival Etna Comics. Uno “spaghetti manga” per lettori di ogni età. Cosma, giovane madre guerriera, e suo figlio Mito, ragazzino conteso tra il clan dei Lupi e quello dei Polpi. Una favola che si svolge in una Calabria contemporanea e al tempo stesso arcaica e oscura, dove il folklore locale si intreccia con elementi tipici del fumetto giapponese.

Cosma e il figlio Mito sono sfuggiti al clan dei Lupiminari, i licantropi che vivono sui monti della Sila, e la loro fama di acchiappa-mostri si è diffusa ovunque. Le richieste di aiuto della popolazione inerme arrivano dagli angoli più remoti della Calabria. In ogni anfratto in cui si annida una presenza demoniaca si abbatte la katana di Cosma e arriva lo scudo tentacolo di Mito. Ma quando il Re dei Pruppi (il clan dei Polpi) reclama la consegna del ragazzo, i cittadini di Crotone dovranno scegliere da che parte stare. Andare incontro a una distruzione certa della città, oppure schierarsi a fianco di Cosma e Mito e iniziare la battaglia.

Il secondo volume di Cosma & Mito è un altro viaggio denso di avventure in una Calabria surreale, arcaica e insieme contemporanea, popolata di mostri e creature grottesche come le “Sore Zinnuse” che attingono all’immaginario del folklore locale così come al mondo delle fiabe e delle leggende giapponesi. Un’epopea coloratissima e pop che si svilupperà nell’arco di quattro volumi.

“Vincenzo Filosa ha inventato lo spaghetti-manga. Cosi come Sergio Leone inventò lo spaghetti-western”. Francesco Boille, Internazionale “I concetti alla base di Cosma & Mito sono in parte mutuati dalla lezione di Shigeru Mizuki e del suo Kitaro dei cimiteri. L’idea è quella di recuperare miti, leggende, fatterelli della nostra terra e riproporli in una serie a fumetti d’azione che possa parlare a lettori di qualsiasi età”. Vincenzo Filosa “Cosma & Mito è un fantasy young adult che guarda al dinamismo e all’intelligenza delle migliori serie animate americane e nipponiche innestandole su un tessuto del tutto inedito, quello del profondo Sud dell’Italia, declinato in duplice chiave: culturale e di puro entertainment… Una storia avvincente che genera un eccitante connubio tra popolarità mainstream, estetica manga e fervore underground”. Motivazioni del Premio Giuseppe Coco 2019 a Cosma & Mito



Cosma & Mito – Vol. 2: L'assedio dei pruppi

Uscita: Marzo 2022

Nicola Zurlo è nato nel 1984. Sceneggiatore e filmmaker indipendente, laureato al Dams e diplomato presso la Scuola Civica di Cinema di Milano, ha firmato la sceneggiatura di numerosi cortometraggi che hanno ricevuto riconoscimenti in Italia e all’estero. Da sempre legato al mondo del fumetto underground e delle fanzine, Cosma & Mito è il suo fumetto d’esordio.

Vincenzo Filosa (Crotone, 1980). Esordisce nei circuiti indipendenti su riviste e antologie underground come Futuro Anteriore, Zero Tolleranza, Spaghetti, Crack Antologia e varie altre. È tra i fondatori dell’etichetta indipendente Ernest, e autore per Canicola e Delebile. Il suo primo graphic novel, Viaggio a Tokyo (Canicola, 2015), è stato segnalato tra i dieci migliori romanzi a fumetti internazionali del 2015 dal celebre critico Paul Gravett. Nel 2016 ha realizzato, su testi di Giusy Noce, la storia Torre spaccata per l’antologia La rabbia di Einaudi. Ha in seguito realizzato i graphic novel Figlio unico (Canicola) e Italo (Rizzoli Lizard). Per Coconino Press ha pubblicato due volumi della serie Cosma & Mito e ha lavorato come curatore, traduttore e grafico alla collana Gekiga, che propone al pubblico italiano i classici del manga d’autore. Vive a Milano.