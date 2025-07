David Chauvel e Enrique Fernández ci accompagnano nel magico Mondo di Oz

L’inizio del mago di Oz è degno di un film:

‘Dorothy viveva nel bel mezzo delle grandi pianure del Kansas con suo zio Henry e sua zia Em. La vasta e monotona prateria si estendeva a perdita d’occhio, e ogni cosa alla fine aveva acquisito quel colorito grigiastro che sembrava dominare l’intero paesaggio…’

Questa storia ha fatto parte dell’infanzia di molti bambini in tutto il mondo, dai libri illustrati alla famosa versione cinematografica del The Wizard of Oz del 1939 diretto da Victor Fleming dove il personaggio di Dorothy era interpretato dall’attrice Judy Garland.

Il volume curato da David Chauvel (sceneggiatura), Enrique Fernández (disegni), recentemente pubblicato dalla casa editrice Tunué nella collana Tipitondi, appartiene ad una delle varie interpretazioni di questa meravigliosa storia, tratta originariamente dal romanzo di L. Frank Baum . I tre capitoli sono stati così raccolti in un’unica pubblicazione dell’edizione francese curata da Delcourt tra il 2004 e il 2006.

La storia ricca di avvenimenti, descrizioni e flash-back, dove il colore svolge un ruolo fondamentale e i personaggi sono fortemente caratterizzati, risulta essere una sfida per gli autori, resa ancora più complessa dall’inevitabile paragone con il colosso cinematografico.

Sfida che i due autori hanno abbracciato pienamente riuscendo a creare un fumetto nuovo ed entusiasmante.

La lettura è scorrevole e dopo averlo letto si ha una piacevole sensazione di pace. Come in ogni fiaba che si rispetti ci sono i buoni e i cattivi ma il mago di Oz sottolinea il valore dell’amicizia, le qualità e le capacità di ogni personaggio. I disegni accurati, flessuosi e splendidi, ci immergono nel magico mondo di Oz dove tutto è colorato: la strada, i popoli che incontra Dorothy nel suo cammino fino al castello di Oz di un verde abbagliante.Ogni componente dello stravagante gruppo di amici che condivide la strada per Oz, ha una richiesta da fare al mago di una semplicità unica: un cuore per amare, un cervello per ragionare, il coraggio per affrontare la vita e le sue difficoltà, tornare a casa dalle persone che amiamo, valori che nella nostra società vanno dissolvendosi e questa storia ci invita a riflettere sulla nostra vita.

Il volume è adatto ad un pubblico giovane, ai più piccini consiglio la lettura insieme ai genitori per capire i numerosi messaggi presenti nella storia.

Il Mago di Oz

David Chauvel, Enrique Fernández

Traduzione di Stefano Andrea Cresti

Tunué, 2012

96 pagine, brossurati, colore – 14,90€

Riferimenti:

