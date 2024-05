Carta & Inchiostro: mostra mercato della piccola editoria indipendente a Nuvolette

Comunicato stampa

A Rovereto (TN), sabato 25 maggio, all’interno di Nuvolette si terrà Carta & Inchiostro, la mostra mercato della piccola editoria indipendente e il vernissage della mostra “Sono vivo per motivi di salute” di Maicol & Mirco.

Libertà di stile e contenuti: a Nuvolette arriva per la prima volta un market che raccoglie le pubblicazioni autoprodotte e dell’editoria indipendente: libri d’artista, cataloghi, progetti di graphic design, periodici e fanzine, oltre a due postazioni di monotipia e gelli print con Margherita Paoletti ed Elisa Vinciguerra.

Alle 11, in occasione dell’inaugurazione di “Sono vivo per motivi di salute”, Maicol & Mirco, in dialogo con Denis Isaia, direttore delle Collezioni del Mart, racconta il suo lavoro e presenta “Favole Per Psicoterapeuti”: una atipica raccolta di storie degli Scarabocchi, edita da Bao Publishing, in parte uscite sulla storica rivista Linus e su altre pubblicazioni, in parte provenienti dagli archivi privatissimi di Maicol & Mirco. Il palinsesto di questo libro a fumetti è un percorso di decostruzione e sottrazione identitaria propedeutico a raccontarsi meno stronzate e ad abituarsi alla presenza della verità nelle conversazioni che si hanno con gli altri, e con sé stessi. Una guida pratica per uscire dalle impasse morali della vita. La sua mostra personale “Sono vivo per motivi di salute”, dal 25 maggio al 14 luglio al Museo della Città, è formata da circa 40 tavole originali, disegnate ad hoc per l’occasione, che tentano di risolvere temi spinosi come weird, ambiente, antispecismo, luoghi da abitare, disumanità.

Alle ore 23 note e colori, ritmo e linee, arte e suono si mescolano in un dj set con cui divertirsi e ballare, fonte di ispirazione per gli artisti che seguendo il ritmo della musica disegnano delle opere live. Tre dj. Tre illustratori. Tre clubbing session. Dj Alle (Mobororè) vs Silvia Alcidi. Dj Juan Manuel Moretti vs Marco Leombruni. Dj Pea vs Roberto Ballestracci.

Nuvolette è un progetto di Impact Hub Trentino con il supporto artistico di Becoming X Art+Sound Collective, sostenuto da Comune di Rovereto, Comunità della Vallagarina, Provincia Autonoma di Trento e Regione Autonoma Trentino Alto Adige, con il contributo di Fondazione Caritro e Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con: Fondazione Museo Civico Rovereto, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Azienda per il turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, Tavolo dei musei, Biblioteca civica “G. Tartarotti”, Mart, Museo Storico Italiano della Guerra, Laba sede di Rovereto, e molte realtà e attività economiche della città.

PROGRAMMA SABATO 25 MAGGIO

Carta & Inchiostro

Ore 10 – 19, Foyer Auditorium Melotti, corso Bettini 43

Mostra mercato della piccola editoria indipendente. In collaborazione con Libreria due punti e Libreria piccoloblu.

Artisti in vetrina

Ore 10, Civico 69, via Santa Maria

Disegnano: Sara Cimarosti, Melinda Beth Meuse, Francesco Montesanti. In collaborazione con Distretto Santa Maria.

Sono vivo per motivi di salute

Ore 11, Giardino del Museo Della Città, via Calcinari 18

Vernissage mostra e incontro con Maicol & Mirco. In collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto. La mostra sarà visitabile fino al 14 luglio (ingresso libero, orari: martedì-domenica 10.30-18).

Esprime

Ore 14 – 18, Giardini Perlasca

Giochi di strada dai 9 ai 99 anni. Un gioco competitivo a squadre basato sulle parole e le loro definizioni. A cura di associazione Il Troll Disfunzionale.

Stravaganti incontri e stramberie

Ore 15 – 16.15, Museo Storico Italiano della Guerra, via Castelbarco 7

Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni. Uno speciale giro nel castello alla ricerca di strani personaggi e delle loro strambe storie: tutto sarà raccolto in un piccolo e sgangherato libretto pieno di nuove e stravaganti avventure. A cura di Museo Storico Italiano della Guerra. Biglietto: 5 euro, bambini e adulti accompagnatori (gratuito per i soci del Museo). Prenotazioni entro le ore 12 del giorno precedente: 0464 488041 didattica@museodellaguerra.it.

Artisti in vetrina

Ore 16, Expert Savoia, via Tartarotti 48

Disegnano: Anna Baldoni, Alessia Properzi. In collaborazione con Distretto Downtown.

Ricette del Cavolo a merenda

Ore 16, Foyer Auditorium Melotti, Corso Bettini 43

Presentazione del libro di Clonsi con i fumetti di Maicol & Mirco e laboratorio per bambini dai 3 anni. Esiste un mondo dove non c’è crudeltà e tutti sono felici? Sì! Quello del Sig. Cavolo! Uno chef simpatico e un po’ pasticcione, grande amico di tutte le verdure, della Terra e della natura. Presentazione di “Ricette del Cavolo” (Rulez 2023), un libro di ricette vegan di Clonsi, con i fumetti per bambini di Maicol & Mirco e laboratorio gioco con gli autori.

Materie oscure

Ore 18.30, Le Radici bar&pub, via Scala della Torre 7

Vernissage mostra di Francesco Biagini. La mostra sarà visitabile fino al 14 luglio.

Cloudways Art + Sound Party

Ore 23 – 01, Basement Auditorium Melotti, corso Bettini 43

Dj Alle (Mobororè) vs Silvia Alcidi. Dj Juan Manuel Moretti vs Marco Leombruni. Dj Pea vs Roberto Ballestracci. Evento inserito all’interno del Festival Spaceways.

Info: trento.impacthub.net/nuvolette-2024-quanta-stranezza