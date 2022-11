Carisma di Guaglione: il dono e il demone

Quando si racconta (anche) di possessioni ed esorcismi, al di là della difficoltà di essere originali nel 2022, si può correre il rischio di incappare nell’inaccuratezza e, per dirla con Christian De Sica, nella “cafonata”.

Fabio Guaglione, Maria Rita Porretto e Silvia Mericone (soggetto e sceneggiatura), Lorenzo Zaghi (copertina e disegni) e Francesco Segala (colori) camminano abilmente sul filo senza cadere nell’abisso con Carisma – La scienza dell’anima, secondo tassello a fumetti del “Guaglioneverso” dopo Quarantine Prophets – Epifania.

Il termine italiano eponimo, che viene spiegato da uno dei protagonisti dell’opera come “una virtù profetica, la capacità di parlare improvvisamente diverse lingue sconosciute e saper leggere nelle anime altrui”, deriva dal greco antico “chàrisma”, ossia “grazia, favore”, ed è principalmente accostato a “theoũ, “divino”. Tramite le fonti neotestamentarie si arriva a “dono della grazia di Dio, carisma”.

“Dono” diventa allora la parola chiave e di conseguenza l’uso che se ne fa il nucleo della narrazione, come accade spesso anche nel fumetto supereroico. Mutatis mutandis, è interessante la declinazione italiana, triestina nello specifico, scelta dagli autori per costruire un thriller-horror in cui il soprannaturale si innesta in modo credibile nel quotidiano.

Le atmosfere oscure e tese sono trasmesse e accentuate da un segno nervoso, spigoloso, spesso ed enfatico, ulteriormente incupito da una colorazione crepuscolare, dall’abbondante ricorso alle chine e da una retinatura leggera ma comunque evidente. È piacevole notare come la gabbia vada in frantumi in una sequenza concitata, in cui anche i testi tendono alla frammentazione sotto forma di un botta e risposta serrato tra i personaggi. Dalla sinergia tra scrittori e artisti nasce un titolo molto curato – anche l’attenzione al colore dei balloon nei flashback lo testimonia – così come l’edizione Panini Comics, che raccoglie nel cartonato gli interventi dello sceneggiatore e delle sceneggiatrici, studi e sketch del disegnatore.



Abbiamo parlato di:

Carisma – La scienza dell’anima

Fabio Guaglione, Maria Rita Porretto, Silvia Mericone, Lorenzo Zaghi, Francesco Segala

Panini Comics, 2022

112 pagine, cartonato, colori – 16,00 €

ISBN: 9788828705918