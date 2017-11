Bao Publishing, novità 2018: La Fortezza, scienza a fumetti e altro

Comunicato stampa

BAO Publishing annuncia al festival Lucca Comics & Games alcune delle novità più importanti del 2018.

In primavera verrà finalmente pubblicata integralmente in Italia la saga comedy-fantasy La fortezza, creata da Joann Sfar e Lewis Trondheim e che ha visto ai disegni anche mostri sacri come Larcenet, Alfred e Kerascoet.

Indomite di Pénélope Bagieu racconterà le vite di alcune donne che hanno fatto epoca, una saga in due volumi che ha venduto oltre duecentocinquantamila copie in un anno in Francia.

Annunciata una collana di fumetti a tema scientifico creata

In primavera lanceremo l’edizione italiana di una collana di fumetti scientifici creata dal fumettista Boulet: Collana Octopus. Sarà una collana di volumi autoconclusivi e i primi titoli saranno Mars Horizon (sui viaggi spaziali) e La fabbrica dei corpi (sulle mutilazioni e la psicologia degli amputati).

Nel 2018 uscirà il primo dei due volumi de L’età dell’oro di Cyril Pedrosa che si concluderà nel 2020. In autunno uscirà poi un romanzo grafico inedito di Leo Ortolani e sul finire dell’anno Sono ancora vivo, scritto da Roberto Saviano e disegnato da Asaf Hanuka. .

Ancora, sono state annunciate opere nuove di molti autori italiani: Capitan Artiglio, Sergio Gerasi, Elisa Macellari, Davide Toffolo, Francesco Guarnaccia, Nova, Veronica Carratello, Maicol & Mirco, Zerocalcare, Ilaria Palleschi, Radice e Turconi, Toni Bruno, Giulio Macaione, De Longis, Daniel Cuello.