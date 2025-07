Baltimore vol. 8 – Il Regno Cremisi (Mignola, Golden, Bergting)

Con Il Regno Cremisi si conclude la serie dedicata al cacciatore di vampiri Lord Baltimore, in lotta contro le armate del Re Cremisi in procinto di conquistare l’Europa. Il miglior pregio della storia, ideata da Mike Mignola e Christopher Golden, è legato all’atmosfera tetra, che suscita nel lettore emozioni intense. La distopia gotica e orrorifica che pervade Baltimore rende concrete alcune paure ataviche dell’uomo, mettendole in scena all’inizio del secolo scorso, tra culti pericolosi, il ritorno del contagio della peste e un nuovo conflitto bellico senza quartiere. Nonostante le suggestive premesse, la serie ha sofferto nel corso degli ultimi tre volumi di un andamento altalenante: i due sceneggiatori, non più supportati dall’ispirazione iniziale del libro Baltimore – Il tenace soldatino di stagno e il vampiro , hanno operato aggiunte non pienamente efficaci e non sempre sono riusciti a imbastire trame godibili, ricorrendo in alcuni casi a svolte alquanto prevedibili.

Ai disegni, l’arrivo di Peter Bergting ha causato una discreta perdita qualitativa: il suo tratto spigoloso e non particolarmente raffinato non si è dimostrato in grado di rendere appieno l’atmosfera richiesta. I corpi ritratti dall’artista



svedese mostrano pose spesso legnose e la cura per i dettagli (scenari, mimica dei volti, riconoscibilità dei personaggi) a volte è grossolana e poco riuscita.

Una conclusione non eccelsa per un personaggio e un universo narrativo che avrebbero meritato di più.

Abbiamo parlato di:

Baltimore vol. 8 – Il Regno Cremisi

Mike Mignola, Christopher Golden, Peter Bergting, Michelle Masden

Traduzione di Stefano Formiconi

Magic Press, febbraio 2018

144 pagine, brossurato, colori – 14,00 €

ISBN: 9788869133985