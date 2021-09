Novità in libreria #48: cinque fumetti per bambini in cinque righe!

Ramon non ha sonno di Matteo Farinella (Editoriale scienza)

Che cosa succede quando dormiamo? Perché facciamo sogni e incubi? Cosa avviene nella fase R.E.M.? Perché è importante dormire? Scienza e fumetti si intrecciano in questa graphic novel per bambini di Matteo Farinella, neuroscienziato e fumettista, che racconta ai più piccoli l’importanza del sonno. L’autore è riuscito a trattare un argomento complesso con grande immediatezza e dinamicità. La struttura narrativa dell’opera, anche grazie all’impostazione tipica del fumetto, favorisce, per il giovane lettore, sia un coinvolgimento divertente che la comprensione dei concetti salienti.

Età: +9 – 15,90 euro

Bianco intorno. La vera storia di Prudence Crandall e Sarah Harris di Wilfrid Lupano e Stéphane Fert (Tunué)

Ambientato in Connecticut, trent’anni prima dell’abolizione della schiavitù, il fumetto vede come protagonista una giovane insegnante che apre le porte della sua scuola alla prima alunna afroamericana: Sarah Harris. E successivamente, per reagire al malcontento locale, in un gesto insieme di rivolta e volontà, Prudence Crandall apre la sua scuola a tutte le giovani donne afroamericane della città. La storia (vera) della giovane istitutrice porta l’attenzione sul ruolo chiave che l’istruzione ricopre nella lotta per i propri diritti e nel rifiuto di ogni forma di discriminazione e razzismo.

Età: +12 – 19,90 euro

Stargazing di Jen Wang (Bao Publishing)

Dopo Il principe e la sarta, Jen Wang torna a raccontare una storia di crescita e formazione attraverso due ragazzine, Moon e Christine, apparentemente molto diverse, ma destinate a diventare inseparabili amiche. Quando qualcosa di molto grave succede a Moon, Christine deve fare i conti con il tipo di amica che è stata, superare i propri limiti, e diventare l’amica di cui Moon ha bisogno in un momento difficile. Jen Wang ha anche qui una capacità speciale di costruire storie semplici e adatte a giovani lettori, ma capaci di rivelare verità importanti anche ai lettori adulti per la complessità e stratificazione della trama.

Età: +14 – 20 euro

Heartstopper. Vol. 4 di Alice Oseman (Mondadori)

Charlie non avrebbe mai pensato che Nick potesse ricambiare il suo sentimento, ma ora (siamo al quarto volume della serie) sono ufficialmente fidanzati, e Charlie si sente pronto a pronunciare le due fatidiche parole: “Ti amo”. Anche Nick ricambia lo stesso sentimento, ma ha qualche preoccupazione in più: non è ancora riuscito a fare coming out aìcon suo padre, e in più teme (a ragione) che Charlie soffra di disturbi alimentari. Quando l’estate volge al termine e un nuovo anno scolastico sta per iniziare, i due ragazzi impareranno molto sull’amore, le difficoltà della vita e sul coraggio di affrontarle.

Età: +14 – 19 euro

Il Grande Gatsby di Aya Morton, Fred Fordham (Tunué)

Il Grande Gatsby è un romanzo – sempre attuale – che ci racconta non solo il rapporto di un uomo con se stesso e con il mondo, ma anche di una coinvolgente storia d’amore, di speranza e redenzione. Quest’opera è il primo graphic novel (fedele e originale al tempo stesso) tratto da uno dei più famosi romanzi di Francis Scott Fitzgerald e del ‘900 in generale. L’opera è considerata il manifesto dei Ruggenti Anni Venti e racconta la storia dell’ambiguo Jay Gatsby, self-made man arricchitosi in maniera sospetta, che simboleggia miti e contraddizioni del sogno americano. Una bellissima trasposizione a fumetti!

Età: +14 – 19 euro