Anteprima: “Tono Monogatari” di Shigeru Mizuki (Canicola Edizioni)

In occasione del centenario della nascita di Shigeru Mizuki, un omaggio al maestro del manga soprannaturale. Far East Film Festival, in collaborazione con PAFF! e Canicola edizioni, cura una mostra di manifesti e la pubblicazione del Tono Monogatari, capolavoro a fumetti sul folclore giapponese.

Shigeru Mizuki (1922-2015) è il maestro del manga soprannaturale e tra i maggiori autori giapponesi, al pari di Osamu Tezuka e Yoshiharu Tsuge. Cantore inimitabile degli yokai – i mostri e gli spiriti giapponesi – è conosciuto in tutto il mondo per opere come Kitaro e NonNonBa.

L’autore sarà celebrato durante la 24esima edizione del Far East Film Festival di Udine (22 – 30 aprile), dove sarà possibile ammirare i manifesti in grande formato realizzati da sei autori e autrici tra i più interessanti della nuova generazione di cartoonist in Italia. La rilettura e il tributo a Mizuki prevede una interpretazione, in certi casi più fedele alle leggende originarie in altri più personale e contemporanea, di alcuni tra i tantissimi yokai, le mostruose apparizioni della tradizione giapponese. I disegnatori e le disegnatrici coinvolte sono Laura Cammelli, Federico Gaddi, Davide Minciaroni, Simone Pace, Roberta Scomparsa e Dario Sostegni tutte firme note dell’autoproduzione e del fumetto contemporaneo italiano.

Dal 2010 l’indagine del FEFF sul fumetto orientale prosegue con esposizioni e mostre e dopo i focus sulle opere dei giapponesi Yoshiharu Tsuge e Yuichi Yokoyama, dei cinesi Zuo Ma e Yan Cong, e della coreana Ancco, in occasione del centenario della nascita di Shigeru Mizuki, in collaborazione con il PAFF! di Pordenone, e Canicola edizioni di Bologna, presenterà in anteprima con un incontro la pubblicazione inedita del Tono Monogatari, rilettura a fumetti di un testo determinante del folklore giapponese e una delle opere letterarie più importanti del Giappone.

Scritto originariamente nel 1910 dal ricercatore sul campo Kunio Yanagita, il Tono Monogatari celebra e approfondisce i racconti popolari della regione di Tono e si può considerare l’equivalente culturale delle fiabe dei fratelli Grimm per l’Occidente. Mizuki trasforma l’antologia in un avvincente viaggio autobiografico accompagnando personalmente il lettore nel ritracciare il percorso dei folcloristi. Mentre vaga per Tono, racconta alcune delle leggende più famose, disegnando una miriade di creature fantastiche e sintetizzando magistralmente le dimensioni del grottesco e dell’ironico. Si tratta di storie in cui si avverte un sentimento nostalgico da parte dell’autore rispetto alla rapida modernizzazione avvenuta in Giappone, che ha portato alla graduale scomparsa di certa cultura tradizionale.

Il Tono Monogatari è una graphic novel realizzata da Mizuki nel pieno della maturità con l’intento di creare un’opera personale che potesse durare nel tempo e nello stesso tempo si fa summa meravigliosa del suo immaginario.

Durante l’edizione del FEFF l’attenzione al fumetto non sarà solo dedicata all’opera di Mizuki ma ritornerà il diario a fumetti di Vincenzo Filosa (autore delle graphic novel Italo, Cosma e Mito, Viaggio a Tokyo, ecc) che si farà testimone di un racconto disegnato tra visioni in sala, interviste agli ospiti, impressioni del pubblico. E in questa cornice culturale il bookshop proporrà un’attenta selezione di titoli a fumetti di autori giapponesi, cinesi e coreani.

www.fareastfilm.com



Shigeru Mizuki, Tono Monogatari

Canicola edizioni, 2022

traduzione di Vincenzo Filosa

248 pp in bianco e nero, 15×21

19 euro

USCITA: 26 maggio 2022

Shigeru Mizuki (1922/2015) è stato uno dei maggiori autori manga della storia e cultore di yokai giapponesi. Durante la seconda guerra mondiale si arruola e subisce la perdita del braccio sinistro, dopo il rimpatrio diventa un artista di kamishibai, il teatro di immagini, e dal 1957 inizia a pubblicare come autore di fumetti.

Consacrato in patria con numerose onorificenze e un centro culturale internazionale, tra le sue opere sono celebri in tutto il mondo i capolavori Kitaro (J-pop, 2018/19) e NonNonBa (Rizzoli, 2012) premiato nel 2007 come miglior libro al Festival d’Angoulême. Showa (J-pop, 2021/22) è invece il suo memoriale che ripercorre i momenti chiave della storia del ventesimo secolo in Giappone.

Laura Camelli (Lamporecchio, 1983), ha pubblicato illustrazioni, storie brevi e libri autoprodotti collaborando con Ernest, Lok zine, Squame, Attaccapanni, Inuit Edition e Mammaiuto (per cui disegna webcomics a puntate e pubblica Suomi e i Tre Cani).

Federico Gaddi (Bologna, 1995) collabora con autoproduzioni come DiamondDogs, Coltello Comics e Profondissima e con realtà editoriali come Becco Giallo e Alias Comics/il Manifesto. Il suo primo libro è Le fameliche avventure di Ukò (BMR Production, 2022.

Davide Minciaroni (Perugia, 1994) fa parte del collettivo Doner Club. Il suo primo libro è Graveyard Kids (Edizioni BD, 2019)

Simone Pace (Rieti, 1992) ha fatto parte del collettivo Sciame e pubblicato come illustratore e fumettista per Centauria, Barta Edizioni, Linus, il Manifesto, Il Battello a Vapore, Tacotoon.

Roberta Scomparsa (Treviso, 1994) fa parte del collettivo Doner Club. Ha pubblicato La medusa (2016) e A.M.A.R.E. (2021) con Canicola, Materia Degenere 2 (Diabolo, 2021) e Salvo delle pietre (Coconino/MiBact, 2019).

Canicola associazione culturale attraverso un progetto editoriale di ricerca, esposizioni, workshop, attività pedagogiche, si occupa di fumetto contemporaneo.

www.canicola.net

PAFF! è il Palazzo Arti Fumetto Friuli di Pordenone che promuove la divulgazione dell’arte e della scienza attraverso lo strumento facilitatore del fumetto attraverso esposizioni temporanee, corsi di formazione, percorsi ludico-didattici, eventi e conferenze per varie fasce di pubblico.

www.paff.it

Ecco un anteprima di alcune pagine del volume

Tono Monogatari