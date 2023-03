Anteprima: Swan Vol. 3 – Colazione sull’erba di Néjib (Coconino Press)

Giunge al gran finale l’appassionante romanzo storico di Néjib. L’avventura di una giovane donna che vuole diventare pittrice nella Parigi di fine Ottocento e lotta con tutte le sue forze contro intrighi, maschilismo e pregiudizi. Una storia di emancipazione che ha per sfondo il mondo degli Impressionisti e la nascita dell’arte moderna.

Dopo aver narrato il Medioevo in Stupor Mundi, premio Micheluzzi 2018, l’autore francese rivelazione degli ultimi anni ha conquistato critica e pubblico con questa nuova serie di tre volumi: una narrazione a fumetti che ricorda i grandi romanzi di Balzac e Zola, un’eroina che ha fatto innamorare i lettori.



Swan è in pericolo. Pur di diventare una pittrice affermata, si è travestita da uomo e ha ingannato tutti. L’Accademia l’ha accolta, e ora è candidata al prestigioso Premio Roma. Ma il suo segreto rischia di essere svelato. La Parigi del secondo Ottocento è un covo di ricatti e intrighi: tra i giovani artisti gli invidiosi e i rivali sono tanti, primo tra tutti il sinistro Fouilladieu. Su di lei pesano poi le ombre di una tormentata storia familiare e di un difficile rapporto col padre, arrivato dall’America, che si propone di sostenere il suo talento ma la soffoca con le sue ambizioni. Riuscirà Swan, nonostante tutto, a coronare il suo sogno?

In un susseguirsi di colpi di scena si conclude con questo terzo volume l’appassionante romanzo storico di Néjib. Il ritratto vibrante di una giovane donna che lotta con ostinazione e coraggio contro ogni sorta di pregiudizi, in un graphic novel che vede tra i protagonisti Manet, Degas, Monet e fa rivivere l’epoca degli Impressionisti: un’avventura umana e creativa che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’arte.

“Quanta frenesia nella Parigi del 1859… Swan ha talento da vendere, anche se il maschilismo dell’epoca e i tanti concorrenti si fanno in quattro per soffocarlo”.

Il Venerdì di Repubblica “Un romanzo fitto di personaggi, ambienti e situazioni. Non possono mancare i bordelli, l’oppio, i pittori che si approfittano delle modelle, le feste mondane, gli assalti criminali nelle buie strade notturne; ma soprattutto il libro affronta con garbo i temi della vita omosessuale e delle discriminazioni sociali sul sesso femminile. Néjib si conferma un autore di punta a livello internazionale”.

Artribune “Néjib è narratore coltissimo, dal tratto semplice ma che inchioda alla pagina. Ogni linea un racconto, ogni sguardo un’emozione. Lavorando per sottrazione, le sue tavole sono ancora più potenti”.

Fumo di China



NOVITÀ

Fumetti Coconino Press-Fandango

Néjib

Swan (Vol. 3: Colazione sull’erba)

Coconino Cult

Numero pagine: 200, a colori, formato 19,5 x 26 cm

Prezzo: 20 euro

Uscita: Marzo 2023

ISBN: 9788876185762

ACQUISTA

ANTEPRIMA

L’AUTORE

Néjib nasce nel 1976 in Tunisia, dove vive fino ai dieci anni. Lì divora le avventure di Spirou per poi scoprire in Francia il fumetto “adulto” tramite autori come Moebius e Tardi. Frequentatore assiduo della biblioteca di Saint-Cloud, gli capita di scovare un esemplare della rivista Métal Hurlant nelle bancarelle di libri usati sul lungo Senna. Qualche anno dopo è ammesso all’École nationale supérieure des Arts décoratifs di Parigi; in questo periodo si allontana del tutto dal fumetto… per tornarvi in seguito con più trasporto grazie alla lettura di Persepolis di Marjane Satrapi e di Ogres, di David B. e Christophe Blain. Lavora nell’editoria per una decina d’anni e poi diventa direttore artistico della casa editrice Casterman. In parallelo pubblica diversi libri per bambini (L’abécédaire zoométrique, Rond, Triangle, Carré) e nel 2012 firma il suo primo fumetto, Haddon Hall: Quando David inventò Bowie. In seguito conferma il suo talento narrativo e la sua raffinatezza grafica con il graphic novel storico Stupor Mundi, entrato nella Selezione ufficiale ai Fauve d’or del Festival di Angoulême 2017 e vincitore del Premio Micheluzzi a Napoli Comicon 2018. Ha poi realizzato la serie in tre volumi Swan. Appassionato di arti visive a 360 gradi – disegno, pittura, fumetto, fotografia – ha sempre messo al centro delle proprie riflessioni il ruolo e la potenza delle immagini.