Anteprima: progetto Stigma 2017 – 2123

In un 2017 che ha visto la nascita di nuove realtà fumettistiche come la ambiziosa Oblomov di Igort, la nuova Coconino Press targata Ratigher e l’ingresso dei pesi massimi dell’editoria come La Feltrinelli nel mondo delle nuvole parlanti, rischia di passare inosservato l’annuncio del lancio nel 2018 di un progetto di grande interesse e dalle ottime potenzialità.

L’anno venturo segna infatti l’esordio del marchio Stigma, creato dopo una lunga gestazione da Gabriele di Benedetto in arte Akab, una delle figure storiche della scena indipendente artistica italiana. Akab, che è curatore e direttore editoriale del progetto, ha radunato un team di autori che miscela l’esperienza di figure come Alberto Ponticelli, Officina Infernale e Marco Galli con il talento esplosivo di giovani artisti quali Spugna, Darkam e Luca Negri. Una sorta di collettivo artistico scelto per dare vita a opere in cui gli autori sono liberi da qualsiasi vincolo, restrizione e “consiglio” per poter mettere su carta la visone pura e grezza che le loro menti hanno ideato. Ognuno libero di dare sfogo alla sua ossessione, alla stigma più profonda senza rendere conto a nessun altro che non se stesso. Un progetto basato su vendita e promozione online, sulla totale libertà creativa e sui diritti dell’autore che percepirà il 30% su tutto il venduto. Un progetto che merita attenzione.

Nel 2018 ci saranno le prime tre uscite. Il 2018 sarà l’anno di Stigma.

Gli autori Stigma

Tiziano Angri, Akab, Pablo Cammello, Spugna, Marco Galli, DArkam, Officina infernale, Luca Negri, Alberto Ponticelli, Dario Panzeri, Squaz, Marco Corona.

LE USCITE PREVISTE DAL 2018

Reliquie di Tiziano Angri

Rubens di Aka B, Pablo Cammello, Spugna

Epos di Marco Galli

Esterninterni di Darkam

Iron Kobra di Akab, Officina Infernale

Storie di uomini intraprendenti e situazioni critiche di Luca Negri

Cosplayer di Alberto Ponticelli

II (undici) di Dario Panzeri

Sarò breve di Squaz

Inverno grigio canna di fucile di Akab

Fole di Marco Corona

Introduzione di Akab al progetto STIGMA

Quando avevo meno di vent’anni con un gruppo di amici ho dato vita a una casa editrice che in 4 anni ha bruciato le tappe fino ad esplodere nel cielo. è una cosa che succede ai missili e alle giovani teste di cazzo. Più di vent’anni dopo sono ancora qui con un gruppo di amici a dare vita a questa nuova etichetta selvaggiamente autogestita, sperando che la testa abbia cambiato forma. L’idea è semplice, ridare agli autori totale controllo sul proprio lavoro. siamo adulti e vaccinati, ci controlliamo tra di noi, non abbiamo più bisogno di padri, insegnanti o tutor. Come sempre l’intento è fare i libri a fumetti che vorremmo vedere in giro e giocare con il linguaggio senza preconcetti o limiti. Parlare di soldi è sempre volgare ma è programmatico in Stigma riconoscere una grossa fetta delle vendite a chi il libro la fa materialmente. Il 30 % su tutto il venduto partendo dalla prima copia, per essere esatti.

Per questo abbiamo deciso di non mettere mai i logo Stigma in copertina, per sottolineare anche graficamente che il libro è sopratutto di chi lo fa, non di chi lo stampa o lo distribuisce.

infatti tutti i diritti rimangono all’autore che è libero di ristamparlo con chi vuole il giorno seguente l’uscita. Insomma il pallone è suo e nessuno glielo può bucare.

Ogni Stigma uscita sarà preceduta da due mesi di prevendita on linee, ormai è chiaro che il nodo non sia più la distribuzione ma la promozione. Come si cambia, per non morire.

Autore è una parola terribile che viene da autorità, ma come dice Cartman forse è arrivato il momento di farla rispettare.

Il fumetto non c’entra con la politica, gli intrighi di redazione, i favori, il sociale, la comicità, gli impiegati, il super io, la tecnica, la cronaca, il lavoro, la professionalità, religione, pubblico, figa, civiltà, hipster, cineserie, educazione, pirati, medicina, tv, cani, rivoluzione, slogan, detective, arte, navi, psicologia, generi, marketing, motociclismo, non c’entra con nulla se non con se stessi e il proprio stigma.

AKAB XXIII

Anteprima dei volumi in lavorazione per la collana STIGMA