Anteprima: Diabolik #850 – Sulle tracce di Eva

Dal primo dicembre sarà in edicola il numero 850 “Sulle tracce di Eva”. Tra gli autori del soggetto (assieme a Mario Gomboli e ad Andrea Pasini) ritroviamo una storica firma della testata: Patricia Martinelli, direttrice di Diabolik negli anni ’90 e sceneggiatrice di innumerevoli avventure del “maledetto criminale”.

I disegni sono stati affidati, matite e chine, al copertinista della serie Matteo Buffagni alla sua seconda prova su Diabolik come disegnatore completo; la prima è stata in occasione dell’albo che celebrava i 50 anni dall’incontro tra Altea e l’ispettore Ginko. Buffagni presta al Re del Terrore il suo stile da artista internazionale (Ultimate Iron Man, The Punisher, DareDevil per la Marvel, tra gli altri) un tratto duro e inusuale per un’avventura di Diabolik tesa, diversa dal solito, ma sempre mozzafiato.

850 volte Diabolik: breve intervista a Mario Gomboli, direttore di Diabolik

Cinquantacinque anni di storia alle spalle e l’ottocentocinquantesimo episodio nelle edicole il primo dicembre. Un bel traguardo: e adesso?

Si guarda al futuro. Certo, la crisi del settore edicola ha toccato anche noi, e per questo motivo ci stiamo proiettando verso le librerie con prodotti realizzati – e soprattutto distribuiti – in collaborazione con Mondadori Oscar Ink. Proprio insieme a loro festeggiamo il 55° anno con il prestigioso volume Diabolik fuori dagli schemi: una raccolta di storie brevi disegnate dai maestri del fumetto italiano.

Altre iniziative oltre al fumetto?

In questo momento la più eclatante è senza dubbio la raccolta di figurine Panini dedicata al Re del Terrore. Ha scatenato la curiosità dei nostri lettori, soprattutto dei giovani e giovanissimi che, per nostra fortuna, sono in continuo aumento. Altre interessanti iniziative per il 2018 sono ancora coperte dal segreto, ma ne vedrete delle belle… letteralmente.

E il futuro? Ottimista o pessimista?

Ovviamente ottimista. Se Diabolik è arrivato sin qui non vedo motivo per cui dovrebbe fermarsi. E poi… le sfide sono la sua ragion d’essere.

Anteprima Diabolik 850 – Sulle tracce di Eva

SULLE TRACCE DI EVA

Per festeggiare il numero 850 della serie regolare, Diabolik ed Eva hanno voluto prendersi una vacanza dal clima invernale di Clerville e dai mille colpi in cui sono, da sempre, coinvolti. Nei loro piani c’era infatti una vacanza di tutto relax nei mari del Sud, ma una banda di sanguinari pirati ha in serbo per loro progetti del tutto diversi.

Soggetto: Patricia Martinelli, Mario Gomboli, Andrea Pasini.

Sceneggiatura: Andrea Pasini, Rosalia Finocchiaro.

Disegni: Matteo Buffagni.

In edicola dal primo dicembre.