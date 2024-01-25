Anteprima di Maiwai vol. 3 (Coconino Press)

Il giorno prima di compiere sedici anni, la liceale giapponese Yamato Funako riceve una lettera. È un messaggio del nonno, pescatore e uomo di mare scomparso anni prima, che le lascia in dono la mappa per raggiungere una misteriosa “Isola del Tesoro”. Su quell’isola, lontana da tutte le rotte conosciute, si trovano le ricchezze accumulate dai pirati in secoli di storia: un patrimonio da centomila miliardi di yen.

Funako, campionessa di arti marziali, sente che questa è la sfida della vita. Forse il viaggio per mare sarà un modo per trovare se stessa, la sua strada e la risposta alle sottili inquietudini che sempre la accompagnano. Dopo un confronto col padre, si prepara a partire: con lei Kamobayashi, goffo e innamoratissimo compagno di scuola, e un’altra studentessa, l’affascinante Mitsuura. Ma le cose si complicano: anche il giovane ed enigmatico pirata Katô con la sua nave Phantasmagoria sta cercando l’isola, e così un’altra imbarcazione, la Kanju Maru, col suo equipaggio di predoni che indossano maschere da wrestling… Chi arriverà per primo alla meta? E quali segreti nasconde il messaggio del nonno di Funako?

Anche nel terzo volume la saga di Mochizuki Minetarō, portata in Italia da Coconino Press nella collana Coconino Doku continua a raccontare ai lettori una riedizione in chiave contemporanea del classico racconto d’avventura che sorprende a ogni pagina con un’originale miscela di azione, umorismo, romanzo di formazione e tematiche ecologiste.

L’autore

Mochizuki Minetarō è nato nel 1964, ha debuttato nel mondo del fumetto giapponese nella seconda metà degli anni Ottanta e ha raggiunto il successo una decina di anni dopo con il manga Dragon Head, un racconto apocalittico che prende il via narrando l’odissea di alcuni ragazzi sopravvissuti a un incidente ferroviario. Mochizuki è un autore che non smette mai di stupire grazie alla sua capacità di spaziare fra diversi generi. I suoi fumetti usciti in Italia sono Chiisakobe, Tokyo Kaido, Phantom Stalker Woman, L’isola dei cani, ispirato al film omonimo di Wes Anderson, e ora la serie Maiwai, prima sua opera pubblicata da Coconino Press.

Maiwai Volume 3 (di 10)

Mochizuki Minetarō

Coconino Press – collana Coconino Doku, 2024

Traduzione di Alessia Giargia

248 pagine, brossurato, bianco e nero – 8,90 €

ISBN: 9788876187179

In uscita il 26 gennaio 2024

Anteprima di MaiWai vol. 3