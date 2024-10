Anteprima: “Daisy e la maschera spezzata” di Barretta e Di Sepio

Il 6 maggio 2021 esce per la collana Tipitondi di Tunuè Daisy e la maschera spezzata, seguito del volume del 2019 premio Boscarato come miglior fumetto per ragazzi al Treviso ComicBook Festival 2019, Daisy di Lorenza Di Sepio e Marco Barretta.

Catturata dalle pagine di un libro scritto tanti anni fa da suo padre, la piccola Daisy ha deciso di rimanere nel regno fatato con la sovrana Dahlia, per cercare di salvare un reame in pericolo. Ma non tutto è come sembra e mentre Daisy non si accorge del grande inganno, il padre Alexander non vuole abbandonarla e torna nel racconto per salvarla. Tra avventure fantastiche, vecchi e nuovi amici, riusciranno nel loro intento? E Dahlia accetterà il ruolo che la narrazione le impone di rivestire?

Un urban fantasy che richiama alla memoria nuove e vecchie avventure della letteratura e dell’animazione, in cui la giovane protagonista dovrà affrontare un conflitto familiare che coinvolge due interi mondi. Un graphic novel per i ragazzi che amano viaggiare con la fantasia ma che riesce a dare spazio a riflessioni mature. Di seguito, le prime pagine di questa nuova avventura e le informazioni sul volume.

GLI AUTORI

Lorenza Di Sepio

Collabora alla produzione di diversi cartoon, video musicali, spot e serie animate per la TV, molte di queste prodotte dalla RAI. Parallelamente, realizza e porta avanti un percorso personale chiamato Simple&Madama, progetto social ed editoriale, con nove libri pubblicati, che racconta la quotidianità della vita di coppia in maniera pulita e divertente. Oggi Simple&Madama sono diventati anche un magazine bimestrale edito da Panini Comics, in cui porta in edicola il format ormai conosciuto sui social network.

Marco Barretta

Videografo ed autore, approfondisce lo studio dello storytelling come linguaggio di comunicazione per raccontare una storia. Impegnato in documentari giornalistici affronta argomenti come il cambiamento climatico, ed il rapporto tra natura e uomo con lo stile del constructive journalism. Coautore e sceneggiatore di Simple&Madama.



DAISY E LA MASCHERA SPEZZATA

Lorenza Di Sepio, Marco Barretta

Tunué Collana «Tipitondi», 2021

120 pagine, brossurato formato cm 16,8×24, a colori – 14,50 €

ISBN 978-88-6790-4310

Anteprima di Daisy e la maschera spezzata