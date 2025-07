Amazing Spider-Man #8 (Slott, Gage, Camuncoli e AA.VV.)

In vista della saga “Ragnoverso”, quest’albo presenta i personaggi e fornisce i loro background e motivi. Radunare tutti gli Spider-Man del multiverso contro una minaccia comune si mostra un’idea intrigante: tra le tante versioni dislocate in universi paralleli, il redivivo Superior Spider-Man (Doc Ock), l’Uomo Ragno assassino e Spider-Man Noir. A ognuno di essi è dedicata una storia, architettata sapientemente in modo da convergere, nel finale, verso il medesimo evento.

Nell’episodio iniziale Dan Slott e Christos Gage riprendono le fila dalla momentanea scomparsa di Superior Spider-Man . Tra viaggi temporali, paradossi e colpi di scena, la lettura è veloce e avvincente, coadiuvata dall’ottimo lavoro ai disegni di Giuseppe Camuncoli, particolarmente a suo agio nella ricostruzione degli ambienti. Il rischio evidente è di confondere il lettore nell’intricata continuity e nel moltiplicarsi di personaggi e situazioni.

Nell’episodio su Spider-Man Noir, più che la trama sin troppo semplice, emerge la buona prova di Richard Isanove: lo storico colorista, attualmente dedito anche ai disegni, è capace di donare un’atmosfera che ben si integra con la New York del 1939, ricordando a tratti Jae Lee.

Esordisce infine in maniera non particolarmente memorabile Spider-Man 2099. Lo scrittore Peter David ricorre ad espedienti poco ispirati, mentre Will Sliney, pur adottando graficamente interessanti scelte registiche, da solo non basta a risollevare l’episodio.

Abbiamo parlato di:

Amazing Spider-Man #8 (Spider-Man #622)

Dan Slott, Christos Gage, David Hine, Fabrice Sapolsky, Peter David, Giuseppe Camuncoli, Adam Kubert, Richard Isanove, Will Sliney

Panini Comics, marzo 2015

80 pagine, colori, spillato – € 3,30

ISSN: 977112422690450622