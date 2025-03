Amazing Spider-Man #706 – L’ultimo volteggio (Slott, Immonen)

All’interno del quindicinale Amazing Spider-Man Panini Comics pubblica un nuovo capitolo di L’ultimo volteggio, l’arco narrativo che conclude la decennale esperienza di Dan Slott sulla testata dedicata all’Uomo Ragno. Possiamo dividere il capitolo in due parti: la prima è utile allo sceneggiatore per innescare la bomba che poi esplode nella seconda.

A una serie di vignette prevalentemente dialogate, in cui la trama principale si dilata aumentando la suspense, segue un’adrenalinica sequenza d’azione che porta il lettore ad attendere con impazienza gli sviluppi futuri. Lo scontro tra Spider-Man e Goblin, che inizialmente ricorda le schermaglie più leggere tra i due arcinemici, successivamente vira verso toni drammatici. Il cambio di registro è accompagnato dai colori di Marte Gracia, sempre più cupi, e dalle chine di Wade Von Grawbadger che acuiscono le nuove, letali sembianze di Norman Osborn.

Anche prima del colpo di scena che avvia la trasformazione, Stuart Immonen rende spettacolari i combattimenti, puntando su un’impostazione dinamica della griglia. Nelle vignette più grandi salta all’occhio la profondità degli spazi, mentre in quelle sviluppate orizzontalmente risalta l’iconicità delle pose dell’eroe. Anche quando le tavole si arricchiscono di personaggi la cura per i dettagli rimane elevata, con volti diversificati e una grande quantità di oggetti.

Inoltre, il disegnatore visualizza con efficacia l’arsenale del villain e lo sfoggio dei superpoteri del protagonista, non fine a se stesso.

Amazing Spider-Man #706 – L’ultimo volteggio parte 2: La simulazione

Dan Slott, Stuart Immonen, Wade Von Grawbadger, Marte Gracia

Traduzione di Pier Paolo Ronchetti

Panini Comics, settembre 2018

80 pagine, colori, spillato – 3,50 €

ISSN: 9771124226904580706