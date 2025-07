Amazing Spider-Man #6 (Slott, Ramos, Pérez e AA.VV.)

Nello scorso numero, Dan Slott ha introdotto nel cast di Spider-Man due nuovi personaggi, entrambi legati a filo doppio con le origini dell’Uomo Ragno.

Cindy Moon (Silk) è ancora tutta da scoprire: morsa dal medesimo ragno che diede i poteri a Peter, è rimasta rinchiusa in una stanza per dieci anni. Slott sceglie di non incentrare l’intero episodio su di lei, preferendo allargare la visuale su altri comprimari: l’effetto non è del tutto riuscito, aggiungendo troppa carne al fuoco e colpi di scena non pienamente giustificati.

Anche le avventure di Clayton Cole (Clash) si intersecano con quelle del giovane Peter in Diventare un arrampicamuri. In questa miniserie Dan Slott dà sfogo alla sua conoscenza enciclopedica del personaggio. Notevole il lavoro del disegnatore Ramόn Pérez, capace sia di citare stilisticamente Steve Ditko, sia di inserire elementi moderni e ben bilanciati nelle proprie tavole. L’ambivalenza tra passato e presente porta a non far collocare la storia né negli anni ’60 delle storie originali né nel nostro 2015 . Tale elemento è straniante e difficile da gestire, ma viene portato avanti senza troppe forzature.

A chiudere, due storie brevi, semplici stratagemmi per riassumere le gesta recenti di Kaine riallacciandole al suo ingresso nei New Warriors (in “Kaine”) e comprendere fin dove si estende l’imminente minaccia di Morlun (in “Allestimento”).

Abbiamo parlato di:

Amazing Spider-Man #6 (Spider-Man #620)

Dan Slott, Humberto Ramos, Ramόn Pérez, Chris Yost, David Baldeon, Giuseppe Camuncoli

Panini Comics – febbraio 2015

80 pagine, colori, spillato – € 3,30

ISSN: 977112422690450620