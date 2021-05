Allagalla presenta le sue novità a fumetti

Allagalla Editore presenta tre nuovi volumi a fumetti che arriveranno nelle librerie e nelle fumetterie tra maggio e giugno 2021.

Esce per la prima volta in volume la saga completa di Swea, Principessa del Sole, l’avventurosa eroina western creata per Corrier Boy nel 1976 da Raffaele d’Argenzio e disegnata da Nadir Quinto.

Swea è la guerriera a capo della tribù indiana dei Mohawk, bionda, sexy e letale, combatte per la giustizia e si oppone ai misfatti dei bianchi, anche grazie ai poteri paranormali che lo stregone Toneaga le insegna a controllare. Si muove nel Nord-Est degli Stati Uniti, ma troviamo anche scenari immaginari ed elementi del tutto fantastici: ci sono spunti avventurosi alla Rider Haggard, missioni nelle terre delle antiche civiltà precolombiane e un incontro con un romantico alieno. Gli elementi rosa sono costanti, a partire dall’evidente attrazione fra Swea a il meticcio Falco, ma solo raramente la vediamo sciogliersi in un bacio, perché si tratta pur sempre di un’avventura western.

Completano il volume un’introduzione dei curatori Roberto Guarino e Matteo Pollone, una testimonianza di Raffaele d’Argenzio e un approfondimento del curatore di Zagor, Moreno Burattini.

Swea, Principessa del Sole

Raffaele d’Argenzio, Nadir Quinto

Allagalla Editore, 2021

280 pagine, brossura cartonata, bianco e nero – 30,00 €

ISBN: 978-88-96457-51-1

Leo & Aliseo , scritta e disegnata da Stefano Voltolini, è stata per venticinque anni una delle serie più amate dai lettori de Il Giornalino, appassionando diverse generazioni alle gesta dei due protagonisti, dello strano volatile Crack e della dama guerriera Cleofante. Nel mondo in cui si muovono questi personaggi, infarcito di superstizioni, leggende, dei e demoni, la realtà storica del dodicesimo secolo, con le sue tipologie costruttive, i costumi e i modelli sociali, si mescola a elementi fantastici. Tra cavalieri e gesta eroiche, tornei e briganti, donzelle da salvare e viaggi oltre il conosciuto, la serie si sviluppa sull’incontro di due curiosità: l’indagine paleo-scientifica dell’anziano sapiente Aliseo e il desiderio entusiastico di conoscere, connaturato all’età, del giovane Leo. A distanza di trent’anni dalla loro prima apparizione sulle pagine del settimanale, il volume ripropone 19 episodi di Leo & Aliseo, stampati a partire dalle tavole originali e selezionati dall’autore stesso in base alla varietà dei temi e delle ambientazioni.

Leo & Aliseo

Stefano Voltolini

Allagalla Editore, 2021

192 pagine, brossura cartonata, bianco e nero – 25,00 €

ISBN: 978-88-96457-52-8

Caster’Bum è l’ambizioso comandante di Fort Okay e per realizzare il suo sogno di diventare generale deve vincere una guerra contro gli indiani, ma casca male: la tribù che vive nel suo territorio è quella degli Assaibonis, di cui fanno parte il pacifico capo Caldaia Fredda, che non ha nessuna voglia di fare la guerra, e suo figlio, il simpaticissimo Piccolo Dente.

Il colonnello Caster’Bum e Piccolo Dente – Fort Okay è il primo volume in uscita a giugno dedicato alla mitica serie western comica scritta da Claudio Nizzi e disegnata da Lino Landolfi per il Giornalino dal 1970 al 1988, qui riproposta con la colorazione originale. Lo stile caricaturale ma allo stesso tempo realistico ha decretato il successo della serie e ha fatto diventare Piccolo Dente la mascotte del settimanale, che nell’ultima pagina lasciava spazio a una tavola autoconclusiva con protagonista proprio il piccolo indiano. Queste tavole autoconclusive, oltre quattrocento, vengono riproposte in alternanza alle storie più lunghe, così da rendere più varia e interessante la lettura.

Il colonnello Caster’Bum e Piccolo Dente volume #1 – Fort Okay

Claudio Nizzi, Lino Pandolfi

Allagalla Editore, 2021

256 pagine, brossura cartonata, colori – 40,00 €

ISBN: 978-88-96457-53-5