Premesse definite ingannevoli

A costo di risultare banale, comincerò col dire che Nathan Never – d’ora in poi solo e affettuosamente Nathan – è uno di quei personaggi del mondo della fantasia che sono così vivi e veri da costringerti a:

1) credere nell’esistenza degli universi paralleli e

2) ringraziare il Creatore di questo Multiverso per aver consentito che una falla nel tessuto della realtà abbia condotto a “sbirciare” nel mondo di Nathan.

Quando ci penso, mi emoziono: sono 25 anni che esploriamo questo mondo…

E ora, Lo Spazio Bianco mi dà questa grande occasione di fermarmi un attimo a riposare, prendendo il fiato per le prossime avventure.

Ho pensato a lungo a come festeggiare e ho deciso che proporrò alcune vedute del Mondo di Nathan , sia in senso letterale sia in senso soggettivo. Questo avverrà attraverso la selezione di alcune immagini tratte dall’universo neveriano e con il racconto della mia esperienza personale di ciò che ho visto in questa lunga cavalcata.

E a lui, Nathan, che ci ha fatto tanti regali, ne farò uno anche io, magari sperando che possa piacere anche a voi. Condividendo l’amore appassionato per la fantascienza in tutte le sue forme, in questo breve saggio approfitterò per proporre delle letture/immagini/suggestioni provenienti da citazioni contenute negli albi o semplicemente ispirate dal Mondo di Nathan.