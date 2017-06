Zagor e Tex: i volumi in uscita a Giugno per Bonelli Editore

Comunicato stampa

Con l’avvicinarsi dell’estate due nuove avventure di Sergio Bonelli Editore debuttano in libreria e in fumetteria per condurci nella foresta di Darkwood e nel cuore del Montana. In giugno il catalogo della storica casa editrice si arricchisce infatti grazie alla pubblicazione di TEX. SFIDA NEL MONTANA, in cui un amico della giovinezza di Tex si scontra con i cacciatori dell'”American Fur Company” tra le nevi del Montana, e ZAGOR. IL BUONO E IL CATTIVO, che raccoglie due celebri storie dedicate allo Spirito con la Scure, due ritratti di personaggi che solo nelle ultime pagine si riveleranno definitivamente “buoni” o “cattivi”.

TEX. SFIDA NEL MONTANA è il quarto volume della collana di cartonati di Tex, la “fuoriserie” a colori dedicata al celebre Ranger. Ai comandi del volume c’è in questo caso uno sceneggiatore bonelliano collaudato come Gianfranco Manfredi mentre i disegni sono dello strepitoso artista internazionale Giulio De Vita, che in Francia realizza la serie di culto “Thorgal” ed è qui coadiuvato ai colori da Matteo Vattani. La storia ci porta in un Montana sepolto dalla neve dove i trappers della “American Fur Company”, guidati dallo spietato Tirrell, si sono inimicati i guerrieri Blackfeet. Chi rischia di andarci di mezzo è però un giovane amico di Tex, Birdy. Il nostro eroe correrà in aiuto di Birdy e della sua ragazza Lily in questa avventura che risale ai tempi della sua spericolata gioventù, quando era ancora un fuorilegge vagabondo ricercato dalla giustizia…





ZAGOR. IL BUONO E IL CATTIVO presenta invece una ricca introduzione firmata da Graziano Frediani e raccoglie due celebri storie di Zagor. Nella prima avventura ritorna Guitar Jim, simpatico mascalzone che sembra tornato sulla retta via: ma sarà davvero così? Nella seconda storia un’eredità contesa spinge Zagor ad accompagnare Bobby Larson in una caccia al tesoro piena di insidie, forse a causa degli intrighi dell’altro pretendente, il malvagio Simon Graves. Ma una sorpresa finale li attende sulla cima del Cathedral Peak…

TEX. SFIDA NEL MONTANA

Soggetto: Gianfranco Manfredi

Sceneggiatura: Gianfranco Manfredi

Disegni: Giulio De Vita

Copertina: Giulio De Vita

Colori: Matteo Vattani

Formato: 22 x 30 cm, colore

Pagine: 48

ISBN 978-88-6961-151-3

Prezzo: 8,90 euro

ZAGOR. IL BUONO E IL CATTIVO

Soggetto: Guido Nolitta

Sceneggiatura: Guido Nolitta

Disegni: Gallieno Ferri

Copertina: Gallieno Ferri

Tipologia: Brossurato

Formato: 16 x 21 cm, b/n

Pagine: 448

ISBN 978-88-6961-184-1

Prezzo: 15 euro