Zaex Starzax immagina “Lo Spazio Bianco”

Quale concetto migliore per esaltare l’inventiva di un artista? Quale tema più liberamente interpretabile dello spazio bianco può esistere, a parte forse il suo opposto, l’oscurità?

Per questo abbiamo dato vita a uno spazio dove gli autori possano dare forma alle proprie idee e interpretazioni e, allo stesso tempo, a una piccola celebrazione del nostro sito, che intorno al concetto di “spazio bianco” è nato e che vedeva nel contorno vuoto delle vignette un non-luogo “dove i fumetti sono tutti uguali”.

Ospite di questa puntata e Zaex Starzax con la sua illustrazione “Welcome to the White Space”. Buona visione.

Welcome to the White Space

Zaex Starzax è Illustratore, fumettista, disegnatore di mondi fantascientifici e apocalittici. Ha cominciato come illustratore per la rivista Carmilla. Fa parte della redazione della leggendaria rivista Robot. Parallelamente disegna locandine per locali giapponesi. Attualmente è all’opera per serie a fumetti di fantascienza distopica che saranno editati negli Stati Uniti.