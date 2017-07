Wonder Woman: Warner pianifica massiccia campagna per gli Oscar?

Variety riporta che la Warner Bros. starebbe studiando la realizzazione di una massiccia campagna promozionale per la stagione dei premi, che vedrebbe la major sperare di guadagnare una nomination agli Oscar per Wonder Woman, l’adattamento cinematografico sull’amazzone DC Comics con protagonista Gal Gadot.

Lo studio, che non ha ufficialmente rilasciato commenti in merito, secondo la rivista di spettacolo starebbe pianificando di tentare una campagna per la categoria “Miglior Film”, anche se tra i loro obiettivi vi sarebbe anche la categoria “Miglior regista” per Patty Jenkins.

La campagna dovrebbe portare a una reintroduzione della pellicola in autunno per coloro che non lo hanno visto. Ricordiamo che alcune settimane fa, vi furono forti e positive reazioni alla programmazione di Wonder Woman tra i membri dell’Academy, avvenuta in contemporanea con l’uscita nelle sale.

Un tentativo del genere fu fatto anche nel 2009, quando la major cercò di fare ottenere a Il Cavaliere oscuro la nomination per il miglior film. Dall’ampliamento di questa categoria a dieci pellicole, nonostante l’ingresso di molti blockbuster, quello di un film tratto da un fumetto deve ancora avvenire.