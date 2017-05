Wonder Woman verso solido debutto al Box Office USA

Secondo le prime stime diffuse in serata, Wonder Woman si prepara a un ottimo debutto al box office americano il prossimo 2 giugno, giorno della sua uscita nelle sale (in Italia il 1 giugno).

La pellicola diretta da Gal Gadot e interpretata da Patty Jenkins dovrebbe infatti aprire con un incasso di 65 milioni di dollari. L’interesse per il film sarebbe molto alto nella fascia di età dai 25 anni tra i maschi, e la stessa per quanto riguarda le femmine, sottolineando il deciso interesse per il lungometraggio sull’eroina DC Comics tra i maschi e le femmine più giovani.