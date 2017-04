Wonder Woman Rinascita #6 (Rucka, Sharp)

In questo terzo capitolo dell’arco narrativo Wonder Woman: Le Bugie, Greg Rucka e Liam Sharp congiungono il viaggio della Principessa Diana e la missione del commando guidato da Steve Trevor nel regno di Urzkartaga. Il racconto procede con largo uso di mestiere, che si manifesta tanto nella gestione del ritmo, tramite alternanza fra i vari scenari, quanto nella cura del dettaglio grafico e della dominante cromatica (a cura di Laura Martin).

Il punto è che tutta questa tecnica risulta in un racconto a bassissima densità: di fatto, i temi che caratterizzano Rinascita (riscrittura del passato e della memoria, ruolo dell’amore), pur richiamati quasi in ogni scena, restano allo stato di trattazione stereotipata e didascalica, vedasi la contrapposizione fra Trevor e Cadulo o i commenti di Etta sulla relazione fra Diana e Trevor. Debole anche la caratterizzazione dei personaggi: dagli sguardi tutti uguali di Etta, Sasha e Diana (ridotta a Barbie dorata nel primissimo piano finale) ai dialoghi. L’albo chiude con un cliffhanger, che speriamo preluda a una svolta significativa non tanto nell’intreccio quanto nel confronto con la visione dell’iniziativa Rinascita.

Nella seconda parte dell’albo si chiude la mini Poison Ivy – Il ciclo della vita e della morte di Amy Chu, Al Barrionuevo e Cliff Richards. Stavolta l’ospite d’onore è Swamp Thing, ma alla fine ciò che resta è qualche luogo comune e le tante pin up che hanno cadenzato le tavole.

Abbiamo parlato di:

Wonder Woman #6 (Superman l’uomo dacciaio #38)

Greg Rucka, Liam Sharp (WW); , Al Barrionuevo e Cliff Richards (PI)

Traduzione di Stefano Formiconi

RW Lion, Marzo 2017

48 pagine, spillato, colori – 2,95 €

ISBN: 9788893514977