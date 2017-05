Wonder Woman: premiere Londra cancellata dopo attacchi Manchester

La Warner Bros. ha cancellato la premiere londinese di Wonder Woman, in seguito all’attentato a Manchester nel corso di un concerto di Ariana Grande, che ha causato 22 morti e centinaia di feriti.

I nostri pensieri sono per coloro colpiti dalla recente tragedia nel Regno Unito – ha dichiarato la major in un comunicato – alla luce della situazione attuale, non procederemo con i nostri piani per la premiere e le attività di promozione a Londra.